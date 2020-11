TRUMP BJESNI NA TVITERU: ‘Velika pobjeda! Pokušavaju nam ukrasti izbore, nikad to nećemo dopustiti’

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru usred dramatične izborne noći nakon koje pobjednik još uvijek nije jasan – glasovi se još broje. Trump je najavio da će danas dati izjavu, a potom suparnike optužio da pokušavaju ukrasti izbore.

“Snažno vodimo, ali nam pokušavaju ukrasti izbore. Nikad im to nećemo dopustiti”, napisao je Trump i dodao kako glasovi ne mogu pristizati nakon što su biračka mjesta zatvorena.

Twitter je odmah reagirao i na njegov tvit stavio oznaku – informacije mogu navoditi na krivi trag.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020