TRI ŽENE IZBODENE NOŽEM NA NEKOLIKO LOKACIJA: Jedna je u kritičnom stanju; Norveška policija uhitila napadača

Policija u Sarpsborgu u južnoj Norveškoj uhitila je muškarca nakon što su tri žene izbodene nožem na nekoliko lokacija u gradu kasno u utorak, a jedna od njih u kritičnom je stanju.

Naoružana policija raspoređena je u gradu koji se nalazi oko 70 kilometara južno od Osla i ljudi su zamoljeni da ostanu u svojim domovima kada su došla prva izvješća o napadu.

Policija je objavila da nema naznaka da je još ljudi uključeno u napad, dodajući da motiv napada zasad nije poznat.

A stabbing attack has occurred in Sarpsborg, #Norway. Police have made one arrest but are asking residents to remain indoors as there is suspicion there could be multiple attackers. https://t.co/kApuRRAB2C

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) July 14, 2020