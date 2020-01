TRI SESTRE UBILE OCA JER IH JE ZLOSTAVLJAO: Prijetilo im je 20 godina zatvora, a sada bi mogle biti puštene iz jednog razloga

Nakon što je 17-godišnju Mariju, 18-godišnju Angelinu i 19-godišnju Krestinu otac pošpricao suzavcem, one su ga izbole i zatukle na spavanju, a istražitelji su utvrdili da ih je tri godine mučio, držao u zatočeništvu i seksualno zlostavljao

Trima ruskim sestrama koje su optužene za ubojstvo svog oca optužnica bi mogla uskoro biti ublažena u “napad iz nužne obrane”. Potvrdio je to njihov odvjetnik Aleksej Paršin, koji smatra da bi to moglo dovesti i do kraja sudskog procesa.

Prekinule tri godine maltretiranja i promijenile zakon

Mihail Hačaturjan je 27. srpnja 2018. jednu po jednu u sobu pozvao 17-godišnju Mariju, 18-godišnju Angelinu i 19-godišnju Krestinu da bi ih prekorio jer nisu pravilno očistile stan, a potom ih poprskao suzavcem po očima. Nekoliko sati poslije, nakon što je zaspao, djevojke su ušle u njegovu sobu, napale ga nožem, čekićem i suzavcem, zadale mu 30 ubodnih rana te smrtonosne ozljede glave, prsa i vrata.

Odmah su pozvale policiju, koja ih je uhitila na licu mjesta. Istraga je pokazala da ih je otac tri godine mučio, držao u zatočeništvu i seksualno zlostavljao. Zbog cijelog slučaja više od 350.000 Rusa potpisalo je peticiju kojom su zatražili oslobađanje sestara, kojima prijeti od osam do dvadeset godina zatvora. Inicijativa je dovela do novog zakona protiv nasilja u obitelji, koji bi trebao stupiti na snagu ove godine. Aktivisti su tvrdili da su sestre žrtve, a ne zločinke, jer nisu imale načina pozvati pomoć i zaštititi se od nasilnog oca, piše BBC.

Istražitelji moraju prihvatiti mišljenje tužitelja

Odvjetnik Paršin je rekao da su tužitelji zauzeli stav kako je bila riječ o samoobrani i da istražitelji to moraju prihvatiti i provesti dodatne istrage.

“Nadam se da će nakon toga slučaj protiv djevojaka biti zaključen. Mislim da će ovo trajati još mjesec ili dva”, rekao je Paršin.

Zamjenik glavnog tužitelja Viktor Grin, poručio je da istražno povjerenstvo u svojim zaključcima nije u potpunosti uzelo u obzir okolnosti koje su sestre navele na ubojstvo. Grin smatra da je očevo ponašanje predstavljalo prijetnju sestrama, što opravdava njihovo pribjegavanje bilo kakvim sredstvima za obranu.