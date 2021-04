TRENUTNO SE U EU VODE ŽESTOKE DEBATE OKO COVID-PUTOVNICA: Hoće li imunizirani biti nagrađeni?

Može li COVID-putovnica biti pretpostavka za vraćanje temeljnih prava? I smije li to biti? Oko tog pitanja se trenutno vode žestoke diskusije u europskim zemljama

Nakon susreta kancelarke Angele Merkel sa šeficama i šefovima vlada saveznih zemalja oporba je predbacila saveznoj vladi – neodlučnost. Zato što i dalje u Njemačkoj nije jasno može li se i hoće li se osobama koje su cijepljene ili preboljele COVID-19 “vratiti” njihova temeljna prava – i to prije nego što se ta prava “vrati” svim drugim građanima Savezne Republike, piše Deutsche Welle.

Zagovornici te ideje naglašavaju da se temeljna prava građana smiju ograničavati samo s osnovanim razlogom. I zato zahtijevaju da ljudi koji predstavljaju manju opasnost za širenje koronavirusa što prije moraju dobiti svoja ustavno definirana prava.

No, protivnici argumentiraju načelom jednakosti – odnosno praksom da “ukidanje” određenih temeljnih prava mora vrijediti ili za sve – ili za nikoga. A postoji i treća skupina koja se zalaže za to da cijepljene osobe ne dobiju nikakve privilegije sve do trenutka u kojem svi građani Njemačke budu imali mogućnost primanja cjepiva.

Sloboda putovanja preko ljeta?

Debata o tome se ne vodi samo u Njemačkoj. I na razini Europske unije (EU) bi se trebala uvesti jedinstvena digitalna iskaznica (ili potvrda, odnosno certifikat) koja bi zajamčila slobodu kretanja u Schengenskom prostoru za osobe koje su dobile obje doze cjepiva, odnosno za ljude koji su preboljeli COVID-19 ili imaju svježi negativni test na koronu.

Zemlje poput Španjolske, Grčke i Cipra, dakle one članice EU-a čija privreda ovisi dobrim dijelom o turizmu, inzistirale su na usvajanju te iskaznice koja je u javnosti postala poznatija pod imenom COVID-putovnica.

Španjolska izbjegava debatu

Sličan koncept u Španjolskoj su, ali samo u okviru državnih granica, predložile vlade autonomnih pokrajina Andaluzija i Galicija, koje predvodi konzervativna Narodna stranka (PP). Vladajuća koalicija u Madridu, koju čine socijalisti (PSOE) i lijevo-radikalni Podemos, odbacili su tu ideju.

Debate o tome kako bi se jednu takvu iskaznicu moglo tumačiti u kontekstu temeljnih prava u Španjolskoj praktički nije ni bilo, kaže Juan Miguel González, glasnogovornik Španjolskog društva za javno zdravstvo i zdravstveni sektor (SESPAS): “Kao i kod puno drugih stvari koje imaju veze s COVIDOM-19, nema dovoljno transparentnosti prema građanima, a izbjegnuta je i javna debata o takvim temeljnim stvarima.”

SESPAS je mišljenja, dodaje González, da su takva pravila problematična i to iz više razloga povezanih s ustavnim odredbama. Prije svega u ovom trenutku uopće nema nikakvih znanstvenih spoznaja o tome da cijepljene osobe ne mogu prenositi virus, napominje SESPAS.

Italija već usvojila novi zakon

Italija je u međuvremenu već primijenila ono što u Španjolskoj zahtijeva PP: od početka ovog tjedna u toj zemlji postoji digitalna COVID-19-putovnica, odnosno iskaznica na kojoj su pohranjeni podaci o tome je li neka osoba preboljela COVID-19, je li cijepljena odnosno rezultati testova na koronu. Vlasnicima tih “zelenih putovnica” dozvoljeno je slobodno kretanje u cijeloj zemlji.

Dekret kojim je usvojeno implementiranje te iskaznice u Italiji uopće nije bio sporan, kaže Esther Happacher, profesorica talijanskog prava na Sveučilištu u Innsbrucku. Ona dodaje da je nadležna ustanova za zaštitu osobnih podataka upozorila na moguće “nuspojave” po pitanju temeljnih sloboda: “Čak i trenutno jedina oporbena stranka Fratelli d’Italia zahtijeva uspostavu slobode kretanja i brzu implementaciju ‘zelene putovnice’ na razini EU-a.”

Neke veće debate nije ni bilo i zbog toga što Ustav Italije izričito dozvoljava ograničavanje slobode kretanja iz zdravstvenih razloga, pojašnjava Happacher. Ona kaže da se trenutno u Italiji uopće ne raspravlja o ideji povezivanja “zelene putovnice” s nekim dodatnim privilegijama koje bi imali njezini vlasnici.

Obvezno cijepljenje?

U Francuskoj je vlada ovih dana aktualizirala službenu korona-aplikaciju TousAntiCovid tako da je moguće u nju “ubaciti” i status cijepljenja odnosno rezultate testova na koronu. Do sada je bilo moguće samo praćenje kontakata.

Za razliku od velike diskusije koja je pratila uvođenje aplikacije prošle godine, ovaj put u javnosti nije bilo neke pretjerane zabrinutosti po pitanju zaštite osobnih podataka, napominje ustavni stručnjak Yoann Nabat sa Sveučilišta u Bordeauxu. U Francuskoj se također ne raspravlja o “nagrađivanju” cijepljenih osoba, predsjednik Macron redovito naglašava da je korištenje aplikacije i cijepljenje dragovoljno i da će to tako i ostati.

Ukoliko bi “zeleni” status aplikacije bio preduvjet za određene aktivnosti, na primjer ulazak u restoran ili sudjelovanje na nekim priredbama, onda bi tu mogućnost dobile i svježe testirane osobe, smatra Nabat. Sve druge opcije samo bi razljutile Francuze: “To bi onda bila prikrivena obveza cijepljenja. A većina Francuza se tome odlučno protivi, bez obzira na pandemijski umor.”

S ‘putovnicom’ u pub

U Velikoj Britaniji vlada trenutno provjerava mogućnost digitalizacije iskaznice o cijepljenju – koju u toj zemlji dobije svaka osoba koja je cijepljena s obje doze. To bi moglo olakšati ulazak tih ljudi na velike priredbe, a pristup tim događajima bi bio omogućen i osobama koje mogu predočiti svježi negativni test na koronu.

Uskoro se (17. svibnja) otvaraju pubovi, onda je ulazak poi mišljenju zakonodavca dozvoljen svima, neovisno o tome imaju li ili ne “zelenu” iskaznicu. Ali vlasnici pubova mogu sami regulirati pravila korištenja svojih usluga, odnosno od gostiju zahtijevati da im na ulazu predoče odgovarajuće dokaze.

Kada je premijer Boris Johnson početkom travnja govorio o tome da bi ta COVID-iskaznica jednoga dana mogla postati obvezna, u Donjem domu parlamenta je bio suočen s velikim otporom. Među kritičarima te ideje su i zastupnici oporbe, a i njegovih vladajućih torijevaca.

