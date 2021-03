TREĆI VAL JE TU, EUROPA TONE U LOCKDOWN: Britanski soj hara, program cijepljenja je katastrofa, a sa svih strana stižu najave zatvaranja

Broj novozaraženih raste velikom brzinom, a dio stručnjaka smatra da je za to kriva i obustava cijepljenja AstraZenecom

Danas gotovo više i nema sumnje – Europa je ušla u treći val pandemije koronavirusa. Kako sada stvari stoje, većina zemalja će i ovaj Uskrs dočekati uz brojna ograničenja. Svi će gledati prema svibnju koji nam je lani donio značajan pad broja zaraženih i kakvo-takvo otvaranje. Nadajmo se da će tako biti i ove godine…

Još prije samo tri mjeseca bili smo uvjereni da ćemo izbjeći ovakav scenarij jer cjepivo je stiglo, a do Uskrsa smo već trebali imati značajnu procijepljenost. Planovi su počeli padati u vodu kada su se pojavili problemi u isporuci za EU. Prvo nas je iznevjerio Pfizer pa onda i toliko spominjana AstraZeneca. I dok se broj isporučenih doza ipak lagano počeo povećavati, pogotovo kad je riječ o Pfizeru, Europa se suočava s problemom koji je, prema mišljenju nekih, stvorila sama.

Epidemiologinja HZJZ-a: ‘Ako se trend nastavi, vjerojatno ide novi lockdown’

Broj novozaraženih raste velikom brzinom, a dio stručnjaka smatra da je za to kriva i obustava cijepljenja AstraZenecom do koje je došlo nakon izvještaja o rijetkim slučajevima stvaranja krvnih ugrušaka kod osoba koje su to cjepivo primile. Istražuju se i neki smrtni slučajevi.

Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer kazala je gostujući na RTL-u kako bi u lockdownu mogla završiti i Hrvatska i to prije Uskrsa. “Iz dana u dan pratimo broj novooboljelih, HZJZ daje preporuke. No ako se trend nastavi, vrlo vjerojatno ćemo morati ići u lockdown”, kazala je Mayer sinoć u RTL Direktu.

‘Mi trebamo AstraZenecu’

Chrstian Drosten, vodeći virolog u berlinskoj bolnici Charite, za Guardian kaže kako epidemiološka situacija trenutačno nije dobra:

“Imamo eksponencijalni rast potaknut britanskim sojem, a stvari dodatno komplicira i odluka o prestanku cijepljenja AstraZenecom. Mi to cjepivo trebamo! Procjenjujem da bismo, zbog svih problema, za Uskrs mogli imati jednak broj zaraženih kao za Božić”, upozorava Drosten.

Dodaje i da bi situacija mogla postati posebno teška za sve starije od 50 koji imaju veću vjerojatnost oboljeti od težeg oblika Covida nego mlađi ljudi.

“Program cijepljenja je katastrofa, a obećanje Angele Merkel da će svaki odrasli Nijemac, koji to želi, dobiti cjepivo do rujna, sada zvuči nevjerojatno. Mi smo uspjeli procijepiti tek većinu starijih od 80″, kaže Drosten.

Dijelovi Njemačke počeli su s pažljivim popuštanjem mjera pa su tako otvorene neke trgovine, frizerski saloni… Hoteli i restorani čekaju 22. ožujka kada bi se trebala donijeti odluka o njihovom mogućem otvaranju.

Među zaraženima uglavnom mlađi ljudi

No, u srijedu je u zemlji zabilježeno 13.435 novih zaraza, a umrlo je 250 ljudi. Očekuje se da će dnevni broj novozaraženih do Uskrsa rasti do 30 ili čak 40 tisuća. Među novozaraženima sada je najviše onih iz dobne skupine od 20 do 59 godina.

Dio javnosti i političara ministra zdravstva Jensa Spahna poziva na ostavku, ponajprije zbog slučaja AstraZeneca:

“Odluka o obustavi cijepljenja bila je pogrešna, tromboze su se dogodile u 0,0005 posto cijepljenih”, kaže SPD-ov glasnogovornik za zdravstvo Karl Lauterbach.

U Italiji ponovno velik broj umrlih

Broj novozaraženih snažno raste i u Italiji gdje je u utorak umrlo 502 ljudi, što je najviše od kraja siječnja. Ministar zdravstva Roberto Speranza kaže kako više od pola infekcija čini britanski soj, a pojavljuju se i južnoafrički i brazilski.

“Situacija nije jednostavna”, dodaje Speranza.

Trotjedni lockdown u Poljskoj

A nije jednostavno niti u Poljskoj gdje je uveden trotjedni djelomični lockdown koji uključuje potpuno zatvaranje škola, trgovačkih centara, bazena, teretana, restorana… Ljudima se preporučuje da ostanu kod kuće dok ministar zdravstva Adam Niedzielski dodaje kako je upravo britanska varijanta odgovorna za većinu novih infekcija.

I Francuska je pooštrila mjere. Uz već postojeći policijski sat od 18 sati do 6 sati ujutro, uvodi se i vikend zatvaranje. Bolnice u Parizu već su pretrpane, a na tešku situaciju upozorava i ministar zdravstva Jean Castex:

“Imamo britanski soj, a nije nam u prilog išla niti obustava cijepljenja AstraZenecom jer cjepivo je jedini način za izlazak iz ove krize.”

Drama u hrvatskom susjedstvu

U Bosni i Hercegovini broj zaraženih koronavirusom nastavlja rasti pa je u srijedu potvrđeno više od 1700 novih slučajeva zaraze, a 35 oboljelih od COVID-a je u umrlo u protekla 24 sata. Trenutačne brojke na razini su onih iz prosinca prošle godine kada je registriran drugi val pandemije, uz stalni dnevni rast.

Raste i broj umrlih kod kojih je ranije potvrđena zaraza, a prema statističkim pokazateljima koje obrađuje američko Sveučilište Johns Hopkins BiH je trenutačno na devetom mjestu na svijetu po broju umrlih od posljedica zaraze, jer je u toj zemlji registrirano blizu 168 umrlih na sto tisuća stanovnika, što je stopa smrtnosti od 3,9 posto.

Najteže stanje je i dalje na području Sarajevske županije, gdje su prema podacima županijskog zavoda za javno zdravstvo u srijedu potvrđena 842 nova slučaja zaraze. U tom je dijelu zemlje trenutačno više od pet tisuća aktivnih slučajeva zaraze, a još oko šest tisuća osoba je u samoizolaciji zbog kontakata sa zaraženima.

Crna Gora: ‘Gospodarstvo neće izdržati zatvaranje’

U Crnoj Gori je u srijedu, drugi put u ožujku, registriran rekordan broj preminulih u jednom danu od posljedica zaraze koronavirusom i to točno godinu dana otkad je u toj zemlji potvrđen prvi slučaj infekcije. Crnogorske zdravstvene vlasti su priopćile da je 18 pacijenata zaraženih koronavirusom preminulo u posljednja 24 sata dok je novozaraženih i dalje preko 500 na dnevnoj razini, što je blizu 0,1 posto crnogorske populacije.

Ti brojevi ipak nisu utjecali na vladino Vijeće za borbu protiv koronavirusa da prihvati prijedlog crnogorskih epidemiologa i uvede potpuno zaključavanje države, već su u srijedu na još sedam dana u većini države produžene epidemiološke mjere donesene prošlog tjedna. One predviđaju zatvaranje obrazovnih institucija, vrtića, ugostiteljskih objekata, teretana i trgovačkih centara, te zabranu kretanja između općina i policijski sat od 21 sat do 5 ujutro.

Ranije je iz vlade u Podgorici priopćeno da crnogorsko gospodarstvo ne bi izdržalo zatvaranje.

U Srbiji više od 5000 zaraza dnevno

Srbija dva dana zaredom zabilježila više od 30 umrlih od Covida-19 i više od 5000 novozaraženih, najviše u posljednjih nekoliko tjedana, a zdravstvene vlasti prijavile su u srijedu i povećan broj hospitaliziranih.

U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljednica infekcije preminula 32 pacijenta, a zaraženo je još 5446 osoba, što uz 18.288 testova svjedoči da je skoro svaki četvrti testirani nositelj virusa.

U Srbiji su od utorka navečer do petka ujutro na snazi djelomično pooštrene epidemiološke mjere koje podrazumijevaju zatvaranje svih ugostiteljskih objekata i brojnih djelatnosti izuzev trgovina prehrambenom robom, ljekarni i drogerija, te benzinskih postaja.

Medicinski dio Kriznog stožera srpske vlade, čiji je zahtjev bio najmanje desetodnevno ili dvotjedno zatvaranje, ocijenio je da su usvojene mjere “kompromisne” s političko-ekonomskim potrebama, te da neće dati očekivane rezultate i prekinuti trend širenja zaraze, niti će smanjiti pritisak na zdravstveni sustav.