TREĆI VAL HARA EUROPOM, A U SAD-U? Popuštaju se mjere i fokusira na cijepljenje: ‘Za pet mjeseci nastupa imunitet krda, ali…’

Amerikanci se polako pripremaju za povratak u normalan život

Dok se Europa teško bori s trećim valom pandemije i novim sojevima te polako uvodi lockdown i strože mjere poput policijskog sata, Sjedinjene Američke Države ublažavaju mjere. CNN piše da se Amerikanci polako spremaju za povratak u normalan život.

Za razliku od europskih zemalja, cijepljenje protiv korone u SAD-u odvija se nosmetano, pa ne čudi da mjere popuštaju. Valjda podsjetiti da je SAD na početku pandemije, osobito za vrijeme drugog vala, imao velik broj zaraženih, hospitaliziranih i preminulih od Covida.

No, stvari su se itekako promijenile i u SAD-u epidemiološka situacija očito ide na bolje i povoljna je. Isto se ne može reći za Europu.

Ublažavanje mjera, ali…

U Saveznim državama ublažavaju se mjere za javne površine i privatna okupljanja. Otvorit će se i dio obrazovnih ustanova gdje je moguće učiti i raditi “jedan na jedan”. Broj putovanja se povećava, a podaci TSA pokazuju da više od milijun putnika svakodnevno putuje američkim zračnim lukama i to već dva tjedna zaredom.

No, mnogi tamošnji stručnjaci ponavljaju da Covid-19 još uvijek vreba i da pandemija nije gotova. Šefica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, dr. Rochelle Walensky, rekla je za emisiju “Today” da SAD još uvijek bilježi oko 1.000 smrti od Covida dnevno. Liječnica navodi da je to previše, a što se dnevnih zaraza tiče, dr. Walensky kaže da ju brine što se broj zaraženih stalno kreće od 50.000 do 60.000. “To vidimo i danas”, rekla je u četvrtak za “Today”.

Stručnjaci ističu da prijete i novi i zarazniji sojevi. No, u SAD-u je smanjena stopa smrtnosti osoba starijih od 65 godina.

Fokus je na cijepljenju

Sada je fokus na tome da se dovoljno Amerikanaca cijepi kako bi se spriječilo naglo povećanje broja infekcija i hospitalizacija, piše CNN. Iako postoji optimizam u vezi s cijepljenjima u cijeloj zemlji, budući da je Bidenova administracija za cilj postavila 200 milijuna doza koje će se distribuirati u narednim tjednima, postoji dodatna zabrinutost zbog toga što cjepiva Pfizer i Moderna daju se u dvije odgođene doze. To znači da je u najboljim slučajevima potrebno više vremena prije nego što se može postići povratak u normalu.

“Da bismo čak i ovom brzinom došli do imuniteta krda, i dalje će vjerojatno trebati oko pet mjeseci, pod pretpostavkom da možemo uvjeriti u potpunosti 70 posto stanovništva da se cijepi”, rekao je medicinski analitičar CNN-a dr. Jonathan Reiner. Čak i za one koji su potpuno cijepljeni, moraju se slijediti daljnje mjere predostrožnosti u interakciji s drugim ljudima.

“Znamo da upravo sada kada postoji toliko visoka razina koronavirusa koji kruži našim zajednicama, da čak i ljudi koji su potpuno cijepljeni tamo gdje su u javnosti s drugima koji nisu cijepljeni, moraju nositi masku”, rekla je CNN-ova analitičarka dr. Leana Wen.

