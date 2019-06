Umirovljeni vatikanski ambasador je prošlo ljeto napisao bombastično pismo u kojem je prozvao papu Franju da naspusti svoju funkciju

Nadbiskup Carlo Maria Vigano u rekordnom roku postao je jedna od najkontroverznijih ličnosti u modernoj povijesti Katoličke crkve, nakon čega je misteriozno nestao, prenosi Jutarnji list. Ovaj umirovljeni vatikanski ambasador je prošlo ljeto napisao bombastično pismo u kojem je prozvao papu Franju da naspusti svoju funkciju zbog toleriranja seksualnih zlostavljanja u crkvi. Nakon što je to pismo objavio, Vigano je isključio telefon, rekao prijateljima da nestaje i ostavio crkvi da sređuje stvari koje je u pismu spomenuo.

Nakon devet mjeseci u svom prvom intervjuu nakon nestanka, Vignano i dalje ne želi otkriti gdje se nalazi. I dok se skriva, on je i dalje žestoki kritičar pape Franje. Tijekom dva mjeseca se Vignano mailom dopisivao s novinarima The Washington Posta. Odgovorio im je na 40-ak pitanja. Istaknuo je da je “neizmjerno tužno” to što papa Franjo “laže cijelom svijetu kako bi prikrio svoja zlodjela”.

Prošli mjesec papa prvi put odgovorio na Viganovo pismo

Iz Vatikana nisu reagirali na njegove riječi niti su htjeli poslati službeni komentar, no papa je prošlog mjeseca prvi put odgovorio na Vignanovo pismo. Rekao je da nije znao ništa o zlodjelima tadašnjeg kardinala Theodorea McCarricka te da se ne sjeća da ga je Vignano upozorio na njega još 2013. godine. Naime, Vigano tvrdi da je rekao papi da je McCarrick “pokvario generacije katoličkih studenata i svećenika”. Za Washington Post Vigano je napisao: “Kako bi papa uopće mogao takvo što zaboraviti?”. McCarrick je smijenjen u veljači nakon što su optužbe isplivale u javnost, a Vatikan ga proglasio krivim za zlodjela nad maloljetnicima, ali i odraslim osobama.

Vigano je za The Washington Post iznio detalje i crkvi, no odbio se naći s novinarima uživo. Napisao im je da je iznimno pažljiv oko toga gdje se kreće i što govori, te im je odbio reći gdje sada živi. Napisao je i da ga Katolička crkva nije kontaktirala nakon njegovih optužbi. Sebe je opisao kao starog čovjeka koji će uskoro pred sud Boga. Vigano je svoje pismo objavio dvije godine nakon umirovljenja, objasnivši da bi ga daljnja šutnja učinila suučesnikom zlostavljanja, a žrtava bi bilo još više.

Tvrdio je da su papa Franjo i Benedikt znali za McCarrickove prekršaje

Iako se usredotočio na slučaj McCarrick, to je postalo obilježje za širu borbu protiv unutarnjih problema u crkvi, zlostavljanja i homoseksualnosti u crkvi, a postavilo je i pitanje o tome vodi li Papa Franjo Crkvu u pravom smjeru. Vigano je prošle godine tvrdio da su i papa Benedikt XVI i Franjo znali za McCarrickove prekršaje, ali je rekao da je bivši poglavar pokušao poduzeti neke disciplinske mjere, dok je Franjo sve ignorirao.

Pisma koja je prošlog mjeseca otkrio bivši McCarrickov asistent potvrdila su Viganove tvrdnje o tome da je Vatikan bivšem kardinalu rekao da se povuče još dok je na čelu crkve bio Benedikt. McCarrick je ignorirao ta naređenja, no nije sasvim jasno je li Franjo znao za sankcije 2013. godine, kad je postao papa. Vigano je rekao i da će istina jednom sigurno izaći na vidjelo i dodao da Franjo prikrive i druge slične slučajeve.

Kontroverzna ličnost

Mnogi u katoličkom svijetu smatraju da Vigano nema kredibilitet niti da je zainteresiran da zaustavi seksualna zlostavljanja. Oni kažu da dokumenti pokazuju da je on pokušao poništiti istragu nadbiskupa iz Minesotte optuženog za prekršaje, što Vigano poriče. Također se tvrdi i da je Viganov pravi cilj da oslabi papu Franju, umjesto da pomogne crkvi.

Vigano je bio kontorverzna ličnost unutar Crkve čak i prije ovih javnih kritika pape Franje. Kao ambasador u Washingtonu bio je na meti kritika zbog organiziranja sastanka pape Franje i Kima Davisa, službenika koji je odbijao istospolnom paru iz Kentuckyja izdati dozvolu za brak. Vigano je bio i jedan od starijih svećenika koji su primili novac od Michaela J. Bransfielda, biskupa iz Zapadne Virginije koji je bio optužen u koruptivnom skandalu. Vigano tvrdi da su mu rekli da će biti problema ako odbije taj novac, pa ga je on donirao u humanitarne svrhe.

Kada je riječ o rezultatima istrage u vezi kardinala McCarricka, Vigano kaže da će oni biti katastrofalni za današnje papinstvo. Vigano je, među ostalim, rekao i da “gay mafija” među biskupima sabotira sve napore za reformu kako bi se zaštitila. Ostavio je papi otvorenu mogućnost da se pokaje i naveo da on ne bi trebao biti poglavar crkve ‘ako odbija priznati svoje greške te ako zatraži oproštaj’.

