TRAŽI SE OSTAVKA NJEMAČKOG MINISTRA ZBOG ŠALE NA RAČUN IZBJEGLICA: ‘S tim se ne zbijaju šale, on nije dorastao položaju ministra’

‘Ako nekog treba kazniti da je to Angela Merkel koja je „neodgovornim i na svoju ruku poslanim pozivom“ čitavom svijetu da dođe u Njemačku iako zna da ne može ispuniti to obećanje, kriva za smrt Afganistanca.’

Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (Kršćansko-socijalna unija CSU) našao se u četvrtak na udaru kritika zbog omalovažavajućih izjava na račun protjeranih izbjeglica.

Rekao da se radi o ‘njegovoj narudžbi’

„Baš na moj 69. rođendan protjerali smo u Afganistan 69 osoba kojima je odbijen zahtjev za azilom“, rekao je Seehofer još u srijedu dodajući kroz smijeh kako se ne radi o „njegovoj narudžbi“. Dan nakon protjerivanja jedan od protjeranih Afganistanaca je u Kabulu počinio samoubojstvo. Nakon što su njemački mediji proširili ovu vijest zastupnici oporbenih stranka Liberalno-demokratske stranke (FDP) i stranke Zeleni, ali i pripadnici koalicijskog partnera demokršćana, Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), zatražili su Seehoferovu ostavku. Predsjednik mladeži SPD-a Kevin Kuehnert zatražio je preko Twittera Seehoferovu ostavku.

‘On je bijedan cinik, nije dorastao položaju ministra’

„On je bijedan cinik koji karakterno nije dorastao položaju ministra unutarnjih poslova“, poručio je Kuehnert. Predsjednica zastupničkog kluba Zelenih Kathrin Goering–Eckardt također smatra da Seehofer nije podoban za tako odgovornu poziciju. „Protjerivanja nisu nešto s čim se zbijaju šale. Ovdje se radi o ljudskim životima“, rekla je Goering-Eckardt. Seehofer je izrazio žaljenje zbog smrti protjeranog tražitelja azila ali je objasnio kako su mu zahtjevi za ostavkom „u potpunosti nerazumljivi“. Seehofera je u obranu uzela dopredsjednica desno-konzervativne Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel. „Potpuno je nepravedno od Seehofera tražiti ostavku samo zato što je pokazao veselje zbog koliko-toliko napunjenog zrakoplova ilegalnim ,migrantima“, rekla je Weidel.

Ona je ustvrdila da ako nekog treba kazniti da je to Angela Merkel koja je „neodgovornim i na svoju ruku poslanim pozivom“ čitavom svijetu da dođe u Njemačku iako zna da ne može ispuniti to obećanje, kriva za smrt Afganistanca. Weidel je ukazala na to da je protjerani Afganistanac u Hamburgu bio više puta osuđivan. Cilj njemačkog ministra unutarnjih poslova je protjerivanja što većeg broja osoba iz Njemačke koje ne posjeduju boravišnu dozvolu.