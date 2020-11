TRAŽI SE KRIVAC ZA TRUMPOV PORAZ: Njegovi suradnici upiru prste u njegovog zeta i sinovu djevojku; Biden već povlači prve poteze…

Dok u Bijeloj kući traje negiranje poraza na američkim izborima i upiranje prstom u krivca, novoizabrani predsjednik Joe Biden već priprema prve korake kojima će nastojati ispraviti neke ranije poteze Donalda Trumpa

Donald Trump se još uvijek ne predaje i misli kako je on pobijedio na izborima. Zasad nema naznaka niti da će poštovati političku tradiciju te pozvati Joea Bidena u Ovalni ured Bijele kuće kako bi dogovorio detalje primopredaje. Barack Obama je to učinio dva dana nakon što je postalo jasno da je izgubio izbore 2016. godine. “Nema novosti vezano za to. Čini se da Trump nema namjeru pozvati Bidena u Ovalni ured, kako nalaže tradicija”, poručili su iz Bijele kuće.

Dok je Trump i dalje borben na Twitteru, odbija poraz i najavljuje tužbe zbog “izborne krađe”, među njegovim ljudima traju prepucavanja oko toga tko je najzaslužniji za njegov poraz. Daily mail piše kako je sav teret pao na leđa njegova zeta, Jareda Kushnera, koji je bio glavni u vođenju kampanje. Da je kojim slučajem Trump pobijedio, Kushner bi bio heroj u republikanskom taboru, no čini se da je teret svih poslova, koje mu je punac u protekle četiri godine povjerio, bio prevelik.

Neki ističu kako je Trump ostvario prilično dobar rezultat, jer je razlika u pojedinim saveznim državama iznosila svega nekoliko tisuća glasova, iako to nije bila kampanja nalik bitci između njega i Bidena, već referendum o predsjedničkim potezima. Sve što su mediji iznosili u korist Bidena, oni su ocjenjivali kao netočno i neistinito.

‘Kadrovska noćna mora’

Prstom se upire i u djevojku Donalda Trumpa Juniora, Kimberly Guilfoyle, koja je bila glavna za prikupljanje donacija. No, suradnici su je nazvali “kadrovskom noćnom morom”; tvrde da je debelo podbacila, jer je Biden uspio skupiti novac “velikih igrača”, a u pojedinim saveznim državama je imao i triput veći proračun za oglašavanje od Trumpa, zbog čega se ovaj rijetko pojavljivao na radiju i televiziji.

Inače, Trumpovo ponašanje je nezabilježeno u američkoj povijesti. Čak i na izborima 2000., o kojima se odlučivalo na Vrhovnom sudu, primopredaja vlasti započela je nakon 36 dana. Ona započinje kada osoba na čelu administracije, imenovana od predsjednika, objavi da je pobjednik izbora potvrđen. Tada započinje proces kojim, u ovom slučaju Bidenov, tim dobiva pristup javnoj blagajni, saveznim nekretninama, javnim agencijama i materijalima za brifing. Biden i njegov stožer su već dali do znanja da neće čekati Trumpovo priznavanje poraza.

Biden popravlja Trumpove greške

Iako neće postati predsjednikom sve do inauguracije 20. siječnja, Biden je već počeo povlačiti prve poteze. BBC piše kako će u ponedjeljak oformiti radnu skupinu od 12 znanstvenika za borbu protiv koronavirusa, što je istaknuo kao jedan od glavnih prioriteta svoje vladavine. Zanimljivo, aktualni američki potpredsjednik Mike Pence je u istom terminu najavio sastanak Trumpove radne skupine za koronavirus koja se nije susrela otkako se predizborna kampanja zahuktala.

Čim preuzme vlast, Biden planira donijeti i dvije izvršne odluke kojima će anulirati prethodna povlačenja Sjedinjenih Država iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i Svjetske zdravstvene organizacije.

