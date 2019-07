TRAPAVI TRUMP OTKRIO DETALJE: Mahao papirima, svi vidjeli. Evo kako će izgledati sporazum SAD-a i Meksika

Fotografi su uvećali pojedinost s papira kojim je Donald Trump mahao pred novinarima

Američki predsjednik Donald Trump slučajno je otkrio pojedinosti sporazuma o imigraciji s Meksikom, mašući papirom na kojem su se one nalazile. Netom prije toga novinarima je rekao da ne želi otkriti detalje, jer su oni tajni, piše Al-Jazeera. No, lukavi fotografi su uvećali fotografije unaprijed potpisanog sporazuma i tako otkrili što on sadržava.

Navodi se plan da se Meksiko proglasi “sigurnom trećom zemljom”, uz ostale pojedinosti koje je ranije objavio meksički ministar vanjskih poslova. Kada bi Meksiko postao sigurna treća zemlja, onda bi na sebe preuzeo rješavanje zahtjeva za azilom i time rasteretio SAD. Meksiko se također obavezao preispitati svoje zakone kako bi mogao postati sigurna treća zemlja.

Opet prijetnja carinama

U tekstu se navodi i regionalni plan o azilu u koji bi bilo uključeno više latinoameričkih zemalja, koje bi obrađivale zahtjeve za azilom. Sporazumom potpisanim u petak SAD traži od Meksika da ograniči priljev migranata ili će u suprotnome američka administracija podići carine na uvoz njihove robe.

Već jučer je meksička vlada počela s provedbom tog sporazuma. Predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador najavio je osnivanje posebne komisije za provedbu meksičkih obaveza na čelu s ministrom vanjskih poslova Marcelom Ebrardom. Prvi njihov potez je slanje 6000 pripadnika nacionalne garde na granicu s Gvatemalom, rekao je Ebrard na konferenciji za novinare.

Trump je još u petak objavio da je postignut sporazum s Meksikom, a u ponedjeljak je izrazio nadu da će stroži meksički zakoni o imigraciji smanjiti napetosti. Meksiko ima 45 dana da smanji priljev migranata koji dolaze do američko-meksičke granice ili će ponovno biti suočen s mogućim nametanjem carina.

