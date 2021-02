TRAMPUŽ UPOZORIO: ‘Političari moraju ljudima reći kakva je situcija. Pooštrite mjere, prijeti nam treći val’

Infektolog Andrej Trampuž smatra da je nužno pooštriti mjere: ‘Ako ne zadržimo ove mjere koje imamo do sada, onda će doći do trećeg vala koji će možda biti snažniji od drugog vala. Opet će doći do eksponencijalnog rasta i to bi bila katastrofa’

Glavni infektolog najveće bolnice u Europi, prof. dr. Andrej Trampuž, šef Odjela za kiruršku infektologiju Sveučilišnog Kliničkog centra Charite u Berlinu, smatra da novi sojevi mogu donijeti treći val pandemije koronavirusa koji bi mogao biti i snažniji od drugog. Pritom kritizira političare što stanovnicima ne govore istinu i tvrdi da je nužno pooštriti epidemiološke mjere.

“U ovoj pandemiji pojavile su se nove mutacije virusa koje se puno brže šire, nego što je bio izvorni virus. Zbog toga, ako ne zadržimo ove mjere koje imamo do sada, onda će doći do trećeg vala. Do novog vala, koji će možda biti snažniji od drugog vala. Opet će doći do eksponencijalnog rasta i to bi bila katastrofa. Zbog toga je važno da u sljedećim tjednima još pooštrimo mjere, da ne otvaramo granice, nego pooštrimo režim na granicama da bismo spriječili širenje virusa te da se ove nove mutacije ne prošire. I da preživimo s ovim strožim mjerama dok ne cijepimo dovoljno ljudi”, rekao je Trampuž za N1 televiziju.

Više smrtnih slučajeva kod mlađih?

Trampuž je uvjeren da bi političari napravili grešku, ako bi sada, kada su se brojevi krenuli smanjivati, počeli otvarati sve, jer će se brzo proširiti mutirani sojevi. “I stvarno nas brine da bi se te mutacije virusa onda proširile kod mlađih ljudi, tako bismo kod mlađih vidjeli teške smrtne slučajeve. To moramo pod svaku cijenu spriječiti”, dodaje. Kaže da u Njemačkoj u njegovoj bolnici postoje slučajevi novih mutiranih sojeva virusa. “Kao vjerojatno u svim državama. Ne samo britanske sojeve, nego i brazilski i južnoafrički. Većina država to i ne zna jer se većina virusa ne sekvencionira. Samo ako se sekvencionira onda se može vidjeti je li to izvorni virus ili je to neka nova mutacija”, rekao je.

Istaknuo je da su u njegovoj bolnici vrlo oprezni, poduzimaju još oštrije mjere i stavljaju sve kontakte u karantenu. “I ja sam bio u karanteni 14 dana, jer sam imao kontakt s prvim pacijentom s britanskim sojem. Iako je bio odmah izoliran virus se već prenosio i na drugo medicinsko osoblje, zbog čega vidim koliko je opasan postao i mogu reći da vjerojatno to nije posljednja mutacija, nego će i dalje mutirati. U prosjeku dva puta tjedno imamo jednu novu mutaciju i tako je moguće da će biti virusa koji se još više prenose”.

Političari moraju objasniti situaciju

Kao primjer kakva je to opasnost navodi Portugal, gdje je 60 posto od svih slučajeva zaraze koji su preplavili Portugal ova britanska varijanta, te tvrdi da nešto slično vidimo u Austriji, u Tirolu, gdje je došlo do epidemije južnoafričkog soja koji se u nekoliko dana proširio na više od 400 ljudi. Zbog toga su kompletno izolirali ovaj dio Austrije. “Nitko nije mogao napustiti taj dio, osim ako ima negativan PCR test što neće spriječiti širenje, jer testovi nisu 100 posto sigurni i može biti da su ljudi koji imaju negativan test već inficirani i virus prenose. Tako da je jedini način da spriječimo treći val, da svi sada još pooštrimo mjere”, smatra Trampuž.

Trampuž smatra da je važno da političari kažu sada otvoreno ljudima kakva je situacija i da stojimo ispred trećeg vala ako se otvaramo. “Nažalost, mnogi političari sada govore ljudima da se ne trebaju brinuti, time stavljaju u rizik stanovnike, virus se počinje širiti. Sada bi bilo dobro da se otvoreno kaže kakva je situacija i da se dobrom komunikacijom obrazloži zašto. Znači, nije to neka kazna ili da se samo uvede neki policijski sat i slično, nego da im se kaže – gledajte imamo problematičnu situaciju, doći će sigurno nove mutacije, to je samo pitanje vremena i bolje da se sada pripremimo za to, lakše će biti, jer ako smanjimo broj novih infekcija u najboljem slučaju na nulu, bez ijednog novog slučaja, onda možemo otvarati. Ali ako sada počnemo otvarati, bit će veliki problem. Znači, opet smo na početku kao što smo bili u prosincu ili studenom prošle godine.

Trampuž kaže da u Njemačkoj svaki dan bilježe strašne brojke, između 500 i 1000 smrtnih slučajeva te da je njihovo zdravstvo bespomoćno. “Stvarno nemamo oružje protiv korone. Zato je toliko važno da spriječimo svaku novu infekciju i da dođemo do cjepiva što je ranije moguće”, zaključuje.

