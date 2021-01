TRAGOVI NOĆNE MORE JOŠ SU VIDLJIVI, ALI: Nakon straha i panike, grad, koji je promijenio cijeli svijet, sada žudi krenuti dalje

Daske kojima je ograđena riblja tržnica u središtu Wuhana podsjećaju na prvo poznato žarište prije nego što se virus oteo kontroli

Godinu dana poslije ograda i dalje priječi pristup zloglasnoj mokroj tržnici u Wuhanu podsjećajući da je virus SARS-CoV-2 u svoj zlokobni pohod planetom krenuo iz toga grada i promijenio svijet kakav smo dotad poznavali.

Ipak, “novo normalno” danas vlada u tom gradu središnje Kine s 11 milijuna stanovnika i nalik je stanju prije pandemije: ceste su zakrčene automobilima, ulice kupcima, sredstva javnog prijevoza putnicima, a parkovi šetačima.

Stroga karantena

U subotu se puni godinu dana otkako su vlasti u Wuhanu proglasile zatvaranje kako bi obuzdale epidemiju koronavirusa. BiIa je to prva – i jedna od najstrožih – karantena u cijelom svijetu koja je 23. siječnja grad doslovce zapečatila te se u njega nije moglo ući ni izaći.

Slijedilo je 76 dana straha i panike prije nego što je virus konačno stavljen pod nadzor. Danas se u bolnicama Wuhana ne liječe oboljeli od covida-19, grad se oporavio i žudi krenuti dalje. Nikakve službene komemoracije u spomen na proglašenje ‘lockdowna’ prije godinu dana nisu planirane za petak.

No tragovi duge noćne more još su vidljivi. Daske kojima je ograđena riblja tržnica u središtu grada podsjećaju na prvo poznato žarište prije nego što se virus oteo kontroli i proširio izvan kineskih granica i do danas usmrtio više od dva milijuna ljudi u svijetu.

Mjere su i dalje na snazi

Iako su ulice Wuhana ponovno pune prolaznika, zaštitne higijenske maske na njihovim licima govore da su mjere za sprečavanje širenja virusa i dalje na snazi u Kini u kojoj se zadnjih tjedana javljaju nova lokalna žarišta.

Kina je uglavnom uspjela staviti virus pod kontrolu no proteklih tjedana brojke brojke naglo rastu u nekim dijelovima na što su vlasti odgovorile novim zatvaranjima, novim ograničenjima kretanja i putovanja i novim masovnim testiranjima.

Proteklih dana otkriveno je više slučajeva zaraze koronavirusom u Pekingu zbog čega 1,6 milijuna stanovnika ne smije napustiti prijestolnicu.

