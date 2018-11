TRAGEDIJA U SARAJEVU: Mladić popio pripravak nakon treninga, ali nije znao što je u njemu; umro čim je došao kući

Mladić je bolovao i od astme zbog čega mu je sestra, kad je došao kući i doživio napad, dala ventolin, no to mu nije pomoglo

Šesnaestogodišnjak iz Sarajeva, prije dva dana je preminuo uslijed alergijske reakcije na aminokiselinski pripravak kojeg je uzeo od prijatelja nakon treninga u teretani, piše Dnevni Avaz.

Pripravak je bio na bazi mlijeka, a mladić, koji je inače alergičan na mlijeko, nije pročitao sastav pripravka prije no što ga je konzumirao.

“Aminokiselinu mu je dao prijatelj, on nije pročitao upustvo i nije znao da je aminokiselina na bazi mlijeka. Čitava grupa tih dječaka zajedno je išla u teretanu, tamo su kupovali, nisu se valjda dovoljno dobro informirali i poslije vježbanja su to popili. Njemu je aminokiselina, pošto je na bazi mlijeka, odmah uzrokovala napad astme i gušenje”, rekla je mladićeva teta, inače poznata sarajevska dizajnerica, Aida Korman.

Sestra mu pokušala pomoći

Mladić je bolovao i od astme zbog čega mu je sestra, kad je došao kući i doživio napad, dala ventolin, no to mu nije pomoglo te su ga odlučili odvesti na hitnu, no on srušio u haustoru zgrade. Liječnici su ga sat vremena pokušavali oživjeti, ali nisu uspjeli.

“Postoje opasnosti od korištenja aminokiselina. Treba upozoriti ljude na sve te suplemente koji se koriste u teretanama”, rekla je u suzama mladićeva teta za Avaz.