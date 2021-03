TRAGEDIJA U EGIPTU: Sudarila se dva vlaka, poginulo je najmanje 32 ljudi

Najmanje je 32 ljudi smrtno stradalo, a 84 ozlijeđeno u sudaru dvaju vlakova koji se dogodio u petak u središnjem Egiptu, priopćilo je ministarstvo zdravstva.

Lokalni mediji su prikazali vagone koji su iskočili iz tračnica iznad kanala. Neki od njih su teško oštećeni.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021