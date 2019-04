TRAGEDIJA KOD SARAJEVA: Autom sletjeli s ceste u rijeku Miljacku; tri žene poginule, a navodno je riječ o učiteljicama

Tri osobe su poginule danas u teškoj prometnoj nesreći kada je vozilo sletjelo s ceste u Miljacku

Danas oko 13 sati tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći kada je jedno vozilo sletjelo s ceste u rijeku Miljacku u mjestu Bulozi u Istočnom Sarajevu, piše Klix. Tijela tri ženske osobe pronađena su u rijeci pored puta Sarajevo – Pale. Traga se za još jednim tijelom. Navodno se radi o nastavnicama ili učiteljicama iz sarajevske Osnovne škole “Kovačići”, pišu Vijestiba.

Samir Džihić, direktor Civilne zaštite KS, rekao je da je iza tunela Bulozi došlo do teške nesreće u kojoj je vozilo sletjelo u provaliju dubine 100 do 200 metara. Novinar Klixa, koji se nalazi na mjestu nesreće, rekao je da je teren izrazito nepristupačan, pa zbog toga spasioci nisu mogli doći do vozila koje se nalazi u rijeci. Osim toga kiša pada i nivo vode se povećava, a teren je vrlo klizav.