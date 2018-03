Totalna rasprodaja: Skupu 'robu' greškom prodavali za siću

Neočekivana raprodaja dogodila se ovog tjedna u Walmartu. Naime, nakon što je njihova web stranica objavila totalnu rasprodaju skupe ”robe” poput monitora i televizora za nekoliko dolara i izazvala pomamu na stranici, pokazalo se da je ipak došlo do tehničke greške u sustavu.

Iz Walmarta, jednog od najvećih i najpoznatijih lanaca maloprodajnih trgovina, poručili su kako je došlo do tehničke greške na stranici, pa je sustav neočekivano prodavao skupu tehniku poput monitora i televizora za svega nekoliko dolara.

Naravno, vijest o totalnoj rasprodaji ubrzo se proširila medijima, forumima i društvenim mrežama, što je izazvalo neviđenu navalu brojnih kupaca, koji su pohitali u lov na proizvode daleko ispod tržišne cijene.

Tako ste primjerice televizore koji inače vrijede 2.000 dolara mogli kupiti za nekoliko stotina, a popularne igrice čija je cijena oko 60 za samo 18 dolara.

Narudžbe otkazane, zauzvrat šalju poklon-bonove

Iako iz Walmarta nisu dali točne podatke o broju ljudi koji su naručili ”robu” po cijenama daleko ispod realnih na tržištu, poručili su kako će sve narudžbe ipak otkazati.

”Došlo je do tehničke pogreške u sustavu zbog čega su na službenoj stranici stajale lažne cijene proizvoda. Otklonili smo kvar i sada je stranica opet otvorena za sve kupce. Želimo obavijestiti sve one koji su tog dana naručili neki proizvod da će njihove narudžbe ipak biti otkazane, no kako bi im se na neki način odužili svakome od njih poslat ćemo poklon-bon u vrijednosti od 10 dolara koji može iskoristiti prilikom kupnje. Još jednom duboko se ispričavamo svim našim kupcima”, rekao je glasnogovornik Walmarta.

Nešto vas je oduševilo, naljutilo, rastužilo ili potaknulo da potražite dodatne informacije? Za slanje konstruktivnih, smislenih komentara uveli smo posebnu adresu komentari@portal.net.hr kako bismo i dalje saznali što mislite o temama o kojima pišemo.

Namjera nam je redovito objavljivati komentare čitatelja za koje procijenimo da su konstruktivni te da iz njih svi zajedno možemo nešto naučiti.

Pišite nam.