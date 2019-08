TOPLINSKI VAL UNIŠTAVA GRENLAND, I DA, TO JE I VAŠ PROBLEM: Cijelo čovječanstvo je u gabuli zbog zabrinjavajućeg domino-efekta

Topljenje velike grenlandske ploče nema samo utjecaj na Grenland i okolicu, već i na cijeli svijet, upozoravaju znanstvenici

Ekstremna vrućina koja je prošloga tjedna zahvatila Europu rušila je temperaturne rekorde. Toplinski val iz Sahare došao je čak do Grenlanda, gdje se očekuje da će sljedećih dana potući sve rekorde. No, to nije problem stanovnika Grenlanda, već čitavog čovječanstva. Naime, na Grenlandu se nalazi druga najveća ledena ploča na svijetu. A kad se ona značajnije otopi, kao što se očekuje ove godine, pojavljuje se domino-efekt koji utječe na razine mora i vremenske prilike diljem svijeta, piše BBC. Ona se obično topi tijekom ljeta, no ove godine se počela topiti u svibnju, a očekuje se da će novi toplinski val ubrzati topljenje.

Divovska ledena ploha uzdiže se na 3000 metara nadmorske visine. Prognostičari predviđaju da će njen vrh biti osobito topao ovoga tjedna, s temperaturama mrvicu nižma od nula stupnjeva. Ruth Mottram, klimatologinja iz Danskog meteorološkog zavoda kaže kako je to “vrlo visoka temperatura za tu visinu”. Ova bi godina mogla biti blizu rekordnoj 2012. Tijekom te tople godine, grenlandska je ledena ploča izgubila 450 milijuna tona leda, što je ekvivalent od preko 14 tona otopljenog leda u sekundi”, rekao je Jason Box, profesor i klimatolog u Geološkim istraživanjima Danske i Grenlanda.

Podizanje globalne razine mora

Box je rekao da će ovogodišnji otopljeni led preplaviti sjeverni Atlantik slatkom vodom, što bi moglo utjecati na vremenske uvjete na sjeverozapadu Europe. Postoji mogućnost za snažnije oluje koje bi mogle uzrokovati velike poplave: “Što god se događa na Grenlandu, smanjuje njegov utjecaj”, kaže Box i dodaje kako tijekom toplih godina, poput ove, otopljeni led podiže globalnu razinu mora za više od milimetra, a u tropskim krajevima i više od dva milimetra.

“Samo u srpnju, ledena ploča na Grenlandu izgubila je 160 milijardi tona leda”, izjavila je glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije UN-a Clare Nullis i dodala kako bi ta količina leda mogla napuniti 64 milijuna olimpijskih bazena. Rekla je kako nije samo stvar u toplinskim valovima koji su oborili rekorde ove godine, već i o razlici kojom su oni oboreni.

Toplinski ekstremi sve izvjesniji

“Obično kada dođe do rušenja temperaturnog rekorda, to je za djelić stupnja. Ono što smo vidjeli ovih dana bili su rekordi srušeni za dva, tri, četiri stupnja, što je apsolutno nevjerojatno”, rekla je Nullis.

No, paradoksalno, prošla je godina na Grenlandu bila najhladnija u posljednjih nekoliko desetljeća. Nullis smatra kako intenzivni toplinski valovi “nose čovjekov potpis u klimatskim promjenama”. To je i stajalište brojnih europskih znanstvenika, uključujući i one s Oxforda, koji su ranije ovog mjeseca u analizi objavljenoj u časopisu World Weather Attribution zaključili da su nedavni toplinski valovi u Francuskoj, pet puta izgledniji samo zbog klimatskih promjena. Istraživači su također rekli da je izvjesno kako će svijet doživjeti ekstremnije toplinske valove zbog klimatskih promjena.

