TOMISLAV JE NA UDARU PLJAČKAŠA VEĆ 32 GODINE! Uzeli mu više od 100.000 €: ‘Prijete mi smrću, a prijave su misteriozno nestale…’

Ono što se sve dogodilo nesretnom Tomislavu teško je za povjerovati, a njegova agonija počela je 1988. kada su mu, još uvijek nepoznati lopovi, u razmaku od nekoliko mjeseci, čak četiri puta opljačkali trgovinu glazbenih i video kazeta i opreme

Srbin Tomislav Lolić (65) iz Šabca postao je meta lopova i to ostao čak više od 30 godina. Krali su mu nakit, auto, novac, robu iz trgovine, prijetili mu smrću i bacali bombe u dvorište. Pljačkaši su od Tomislava do sada uzeli ukupno 100.000 eura, a ono što je najbizarnije u cijeloj priči jest to što njegove prijave misteriozno nestaju.

“Netko me uporno pljačka, prijeti mi smrću i pokušava me reketirati, a nikad nitko nije odgovarao za to. Obijali su mi kuću i radnju, oštetili me za više od 100.000 eura, pa mi još i bacali bombe u dvorište. Na sve to, prijave o tome misteriozno nestaju iz policijskih ladica”, ispričao je Kuriru očajni 65-godišnjak.

Njegova muka počinje 1988. godine

Ono što se sve dogodilo nesretnom Tomislavu teško je za povjerovati, a njegova agonija počela je 1988. kada su mu, još uvijek nepoznati lopovi, u razmaku od nekoliko mjeseci, čak četiri puta opljačkali trgovinu glazbenih i video kazeta i opreme. Kaže da mu je iste godine u listopadu iz kuće u Šabcu ukradena putovnica te je sve uredno prijavio policiji dok još nije ni slutio što ga čeka. Mislio je da ima peh, a onda je početkom 1990. godine ponovno doživio pljačku kuće. Lopovi su mu data ukrali 6.000 njemačkih maraka i dio obiteljskog nakita. Tomislav prepričava da su se negdje u to vrijeme javili i reketari.

“Ne znam zašto su navalili na mene, jer nikad nisam bio bogataš, samo običan trgovac. U ožujku 1993. bačena mi je bomba u dvorište i tom prilikom popucala su stakla na autu i na kući. Bila je policija, obavila očevid, i opet ništa. Onda sam počeo dobivati prijetnje preko telefona. Netko nazove i kaže: ‘Daj reket ili ćemo te ubiti’ i spusti slušalicu. Supruga i ja smo bili prestravljeni”, govori Tomislav za Kurir.

Osim telefonski, prijetnje su na Tomislavovu adresu stizale i pisanim putem. Na njegovu adresu stiglo je aninimno pismo u kojem dobiva savjet da plaća mjesečni reket jer će inače biti ubijen, a njegova kćer oteta. I to je prijavio policiji navino vjerujuću da će netko biti uhićen, priča 65-godišnjak. Kako kaže, tada je uslijedio još veći šok – u policiji su mu rekli da je netko ukrao prijeteće pismo iz ladice inspektora koji je radio na tom slučaju. Naravno, agonija se nastavila pa je odmah iduće godine, dakle 1994., ispred Tomislavovog dvorišta eksplodirala još jedna bomba. On tvrdi da i tada je bilo “nikome ništa” jer nitko ni tada nije privreden.

Godine 2007. ukrali mu BMW

Tomislav tvrdi da su mu lopovi zadali najteži udarac u rujnu 2001. kada su mu iz stana u Šapcu ukrali 52.000 maraka koje je dobio od prodaje obiteljske kuće. Prisjeća se da je zatekao razvaljena ulazna vrata, no da u stanu nije bilo “premetačine”. “Lopov je točno znao gdje će pronaći novac”, kaže on. Nažalost, muka tu ne staje jer je u svibnju 2007. Tomislav ostao bez BMW-a 525 i to u centru Beograda.

“S prijateljem sam sjedio u jednom kafiću u Ulici Charlieja Chaplina. Auto sam ostavio na obližnjem parkingu i zaključao ga. Kada sam se vratio po auto, nije ga bilo. Ponadao sam se da ga je ‘pauk’ odnio, ali sam ubrzo saznao da je ukraden. Naravno, lopov nije uhvaćen, a inspektor koji je radio na tom slučaju mi je malo poslije krađe kazao da mu je netko obio ladicu na poslu i ukrao taj predmet”, ističe Tomislav za Kurir.

Posljednju pljačku doživio 2018.

Zadnju neugodnu situaciju Tomislav je imao 2018. godine. Prepričava da je unajmio stan u Beogradu zbog kćerinih studija, no da je netko preko noći upao u taj stan dok je bio prazan i odnio sav novac njegove kćeri koji je tamo bio. Isto tako, nestao je nakit i nešto garderobe. Dodaje da je prije dva mjeseca tražio od policije u Šabvu da ga obavijesti je li što učinjeno povodom krađe od 52.000 maraka u njegovom stanu prije 19 godina. Oni su u pisanom odgovoru naveli da je “predmet tog kaznenog djela trajno izgubljen tijekom premještanja arhive”.

“Praktički, poručili su mi da je to za njih završena priča. Nemam dokaza, ali sve ukazuje na to da je umiješan neko iz šabačke policije. Možda policajci i nisu direktno odgovorni, ali svojim nepostupanjem su svakako doprinjeli da mi se sve ovo događa. Godinama živim u strahu od toga što se još može dogoditi meni ženi ili kćerki. Dosta mi je svega, hoću pravdu i zaštitu”, ogorčeno će Tomislav.

Angažirao i privatne detektive

U traženju pravde, Tomislav se obraćao MUP-u, Sigurnosno informativnoj agenciji, raznim ministarstvima, ali pravdu nije dočekao. Rub očaja doveo ga je do toga da angažira privatne detektivske agencije.

“Nekoliko njih je istraživalo moj slučaj i svaki je konstatirao da mi definitivno netko iz policije u Šapcu radi o glavi. Nemoguće je da me netko konstantno pljačka i da nitko nikada nije uhićen”, kaže 65-godišnji Šabčanin.