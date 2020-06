‘TO JE DISKRIMINACIJA!’: Pravosudni policajci tamnije boje kože nisu smjeli biti na istom katu zatvora kada je tamo boravio ubojica Floyda

Pravosudni policajci obratili su se uredu za ljudska prava u Minnesoti kako bi podnijeli tužbu upravo zbog rasne diskriminacije

Osam pravosudnih policajca iz zatvora u okrugu Ramsey u Minnesoti gdje se nalazio bivši policajac Minneapolisa Derek Chauvin, kažu da im je za vrijeme dok je on tamo boravio bilo zabranjeno kretanje na katu gdje je on boravio. Razlog za to krije se u njihovoj boji kože, navodi CNN. Podsjetimo, Chauvin je policajac koji je nenaoružanom Afroamerikancu Georgeu Floydu pritisnuo vrat koljenom i tako ga ubio.

Pravosudni policajci obratili su se uredu za ljudska prava u Minnesoti kako bi podnijeli tužbu upravo zbog rasne diskriminacije. Policajci tvrde da im je 29. svibnja, kada je Chauvin optužen za Floydovo ubojstvo, rečeno da se jave na treći kat zatvora.

“Kad smo stigli na treći kat, shvatili smo da su svi zaposlenici ustanove koji nisu bijelci odvojeni od petog kata gdje je trebao biti Chauvin”, ispričala je jedna zaposlenica koja ih tuži za diskriminaciju. Nadzornik ustanove, Steve Lydon, brzo je poništio odluku, no svih osam pravosudnih policajaca kazalo je da su “duboko poniženi” naredbom o segregaciji, stoji u optužnici za diskriminaciju. “Vjerujemo da su postupci okruga Ramsey bili diskriminirajući jer su otvoreno izdvojili i odvojili službenike druge boje kože i to samo zbog boje kože”, stoji u optužbama pravosudnih policajaca.

9 MINUTA MU JE KLEČAO NA VRATU: Policajcu optuženom za ubojstvo Georgea Floyda jamčevina od 1,25 milijuna dolara

Nadzornik rekao da je to učinio ‘za njihovo dobro’

Lydon je kazao da je mislio da bi ubojstvo Georgea Floyda možda stvorilo posebnu akutnu rasnu traumu pa je osjećao da je njegova dužnost zaštitit zaposlenike koji su možda istraumatizirani. Kako navodi, smatrao je da bi pravosudnim policajcima trauma bila pogoršana ako bi se susreli s Chauvinom.

“Zbog brige i malo vremena, donio sam odluku da ograničim izloženost zaposlenika druge boje kože osumnjičeniku za ubojstvo koji bi im mogao pogoršati loše osjećaje. Ubrzo nakon donošenja odluke, pravosudni policajci izrazili su zabrinutost zbog promjene i u roku 45 minuta shvatio sam svoju pogrešku i poništio odluku. Pojedincima koji su u to vrijeme radili objasnio sam svoju odluku i misaoni proces koji je do nje doveo i uvjerio sam ih da moja odluka nije povezana s njihovom profesionalnošću ili sa sigurnošću Chauvina. Shvatio sam da sam pogriješio i ispričao sam se zaposlenicima”, ispričao je nadzornik zatvora Steve Lydon.

Odvjetnik pravosudnih policajaca, Bonnie Smith, kazao je da je promjena odluke došla prekrasno. On tvrdi da su smjene premještene i da je najmanje jedan policajac tamnije boje kože tijekom vikenda kojem je dodijeljen peti kat, premješten na drugi kat tijeko Chauvinova boravka u pritvoru. Šerif Bill Fletcher preispituje okolnosti kako bi otkrio jesu li potrebne dodatne akcije.

Pravosudni policajci koji su podnijeli tužbu smatraju da zaslužuju kompenzaciju za emocionalni nemir koji su tada prolazili, javlja CNN.

NOVA SNIMKA POKAZUJE DA SE UBIJENI NIJE OPIRAO UHIĆENJU: ‘Molim vas, nemojte me ubiti, ne mogu disati…’