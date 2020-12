‘TKO NIJE SHVATIO, VIŠE MU ZAISTA NEMA POMOĆI’: Malo je vjerojatno da će se situacija smiriti: ‘Tvrdi lockdown je neizbježan’

Njemačka po drugi put uvodi stroge mjere. S obzirom na rast broja zaraženih i umrlih to je ispravno. Ali nije sigurno koliko dugo bi te mjere mogle biti nužne. Stanje bi se moglo i pogoršati, strahuje Marcel Fürstenau

Kancelarka Angela Merkel potcijenila je rizik od koronavirusa. Krajem rujna je svoje stranačke kolege upozorila da bi do Božića dnevno moglo biti i preko 19.000 novih zaraza. Mnogi su tada mislili da je to alarmizam. Danas bi i ti kritičari i kancelarka bili oduševljeni da se ispostavilo da je njena prognoza bila pretjerana, piše Marcel Fürstenau za Deutsche Welle.

Nažalost je obratno. Institut Robert Koch već sada registrira u pojedinim danima skoro 30.000 pozitivnih testova na koronu. A činjenica koja bi trebala zastrašiti čak i one koji uporno pokušavaju umanjiti opasnost od pandemije je broj smrtnih slučajeva: sredinom studenoga iznosio je 12.000, dok se trenutno bilježi skoro 22.000 ljudi koji su umrli u Njemačkoj sa i zbog korone (zaključno s 13. prosincem 2020.). Broj je gotovo udvostručen za mjesec dana. Onome tko još nije shvatio o čemu se tu radi zaista više nema pomoći.

UŽASAN DAN ZA NJEMAČKU: U 24 sata od covida je preminulo 598 ljudi; Sada je jasno: Djelomični lockdown – ne funkcionira

Pogled u bolnice bi trebao biti dovoljan

S obzirom na ovaj dramatičan razvoj događaja je ponovno uvođenje “tvrdog” lockdowna, o čemu su se dogovorile savezna vlada i vlade 16 saveznih pokrajina, apsolutno ispravna odluka. Tko se ne slaže, to bi trebao reći u lice osoblju u bolnicama, staračkim domovima i službama kućne njege koji se požrtvovno bore za svaki život! I da im obrazloži zašto sve navodno i nije tako dramatično.

Situacija u kojoj se Njemačka sada bori protiv virusa zahtijeva solidarnost svih. I empatiju za one koji su direktno i indirektno pogođeni. Pametovanje, uobraženost i bezobzirnost su tu sasvim neprikladni.

Pogotovo ovih dana. Ako je moguće u sadašnjim postupcima odgovornih naći nešto utješno i ohrabrujuće, onda je to činjenica da su novi mjere rezultat zajedničkog dogovora. Nažalost, to je rijetko bio slučaj posljednjih tjedana i mjeseci.

PRVA EKONOMSKA SILA EUROPE SE ‘ZAMRZAVA’: Nema alkohola, dućana, škola… ‘Prisiljeni smo…. Trajat će koliko bude potrebno!’

Učiti na greškama

Ali sada nije vrijeme da se traži tko je i kada što pogriješio ili učinio ispravno. Važno je da se izvuče pouka iz pogrešnih procjena u prošlosti. Profiliranja na račun drugih pritom ne smije biti. Od ljudi u Njemačkoj se već dosada mnogo tražilo i zahtijevat će se još više. Pa ipak je prema anketama i dalje velika spremnost da se podnose žrtve i nosi teret mjera.

Političari bi sada trebali na tu spremnost odgovoriti otvorenošću i iskrenošću. To uključuje da se stanovništvo – što prije, to bolje – zamoli za razumijevanje zbog ograničenja i opterećenja koji bi još mogli dugo potrajati. Jer malo je vjerojatno da će se situacija primjetno smiriti do 10. siječnja, do kada je zasada najavljeno trajanje lockdowna.

Vrlo je vjerojatno da se ta gotovo očajnička nada ipak neće ostvariti. Na kraju krajeva, zima u Njemačkoj traje do ožujka. A cjepljenje još nije ni počelo.

Djelomični lockdown, koji je uveden početkom studenoga, pokazao se neučinkovitim. To je gorka istina. Zato je “tvrdi” lockdown koji se sada uvodi neizbježan. Možda će se jednog dana, kada se bude sve sagledavalo, moći reći da je njemačka politika 13. prosinca učinila sve baš kako treba. Bilo bi to lijepo, ali sada nitko ne smije i ne može u to biti siguran.

IVAN ĐIKIĆ OPAKO NAGAZIO RAD STOŽERA: ‘Potkapacitirani su’; Osvrnuo se i na Capaka te otkrio koji je problem kod njega, ali i drugih

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.