TKO JE ŽENA KOJA JE USTRIJELJENA TIJEKOM NAPADA NA KONGRES? Veteranka ratnog zrakoplovstva obožavala je Trumpa

Donald Trump u srijedu je izjavio da nikada neće priznati poraz, a tisuće njegovih pristaša okupili su se jučer u Washingtonu u znak prosvjeda uoči sastanka Kongresa.

Prosvjed je postao nasilan te je četvero osoba poginulo dok je 52 uhićeno na neredima. Jedna žena upucana je i ubijena unutar same zgrade.

Ashli Babbit, you truly defended the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. What happened to you today was senseless! Rest In Peace beautiful patriot! pic.twitter.com/WOgbNz5Cxf

— samanthamarika (@samanthamarika1) January 7, 2021