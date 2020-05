TKO JE KRIV ZA MASAKR NA OVČARI? Šljivančanin: ‘Sve smo ih odveli u bolnice i zato je pohvalu od Tuđmana dobio Pavković’

Veselin Šljivančanin tvrdi da njegova jedinica nije predala vukovarske ranjenike paravojnim jedinicama, nego da su ih prebacili u bolnice i slobodni hrvatski teritorij, zbog čega je Franjo Tuđman pohvalio Nebojšu Pavkovića koji je rukovodio tom akcijom

Gostujući u emisiji Hit Tvit na TV Pinku, bivši srpski časnik JNA i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin rekao je da njegova jedinica nije predala vukovarske ranjenike paravojnim jedinicama, nego da su ih prebacili u bolnice i slobodni hrvatski teritorij, zbog čega je, otkriva, prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman pohvalio Nebojšu Pavkovića koji je rukovodio tom akcijom, prenosi Kurir.

Uz njega u emisiji su gostovali i vođa LSV Nenad Čanak i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Čanak je rekao da je kao pričuvnik bio angažiran u Slavoniji. Na komentar voditeljice da su on i Šljivančanin, praktično, “ratni drugovi”, llider LSV je rekao:

“Šljivančanin je bio bezbednjak, on zna moju jedinicu, 336/6, tamo sam ja bio, tamo su bili dobrovoljci, osim mene. Mene su uhitili zato što sam organizirao antiratne proteste. Poslali su me u vojni zatvor i od tamo u kasarnu na Majevici i od tamo na položaj. Odnos prema ljudima koji su bili u Slavoniji je ambivalentant, s jedne strane imate pogrešnu sliku da su tu bili ne znam kakvi ljudi… Mogu garantirati dok smo mi bili u Iloku da jedna igla nije bila ukradena. Ja sam došao 8. studenog, a 18. je pao Vukovar…”

‘Vukovar je uvijek bio srpski grad’

Na to je Šljivančanin dodao da je Vukovar 18. “odblokiran”, da nije pao, jer je to oduvijek bio srpski grad. Čanak se na to nadovezao, da su završene vukovarske operacije, te da se on sjeća ljudi koji su jedva čekali da se sve to završi i da idu kući.

“Međutim, ono što se tu događalo je bilo mnogo dublje, a to dublje znači da JNA je bio samo dio oružanih snaga. Tamo je bio dio teritorijalne obrane i paravojne jedinice koje je organizirao SRS, a koje su činile užasne stvari. Staviti sve to pod jednu kapu… Ja sam imao zastavnika koji nije žeklio nositi oružje, nosio je samo praćku”, rekao je Čanak.

“I onda sam tamo imao priliku vidjeti sve to o čemu pričam, ljude koji su tu jer su položili zakletvu, međutim, s druge strane, kad smo videli ove ‘Soni’ brigade, pljačkaše…. E, tu je onda počeo nesporazum. Mi dođemo, u Iloku me stave na stražu, mi čuvamo benzinsku pumpu, nailazi neki lik i sipa benzin, ja kažem: ‘Druže, kako si to zamislio’, on kaže: ‘Bježi tamo’, ružno se izrazi. Imao sam određene ideje sa jurišnom puškom koju sam zadužio. Ovaj pored mene mi kaže: ‘Nemoj da si lud, on je Arkanov’. Pa je bilo ove ‘Soni’ brigade, ovi što su pljačkali, Šešeljevci…oni su oslobađali bijelu tehniku..”, dodao je.

Tko je strijeljan na Ovčari?

“Šljivančanin je dobio zadatak koji je on ispunjavao kako je ispunjavao, međutim, napravio je, po mom mišljenju, kad ste rekli bili smo ratni drugovi, bili smo na istom mjestu, predati u ruke onog ološa ranjene ljude iz vukovarske bolnice, a znali ste da će ih oni poubijati, to nikad nisam razumio”, rekao je Čanak.

Šljivančanin je na to rekao da je njemu suđeno pred Međunarodnim sudom, da ima tri presude i da nije osuđen za ratne zločine. “Pripadnici JNA nisu izveli nikakve ranjenike, nijedan ranjenik nije streljan na Ovčari. Sramota je što se to desilo na Ovčari, u presudama sve piše kako je sve došlo, tko je predao te ljude, tko ih je pruzeo, došli su svjedoci… Nije istina da smo ih mi izveli ranjenike. Sve smo ih odveli u bolnice, Hrvatsku, i zato je nagradu i pohvalu od predsjednika Hrvatske Tuđmana dobio Nebojša Pavković koji za to bio zadužen. Ja se stidim što se to desilo, kao čovjek i oficir.”

