TKO JE KRIV? Oni imaju stroge mjere kao i drugi, ali nemaju učinka: ‘Ako su iste kao u proljeće, teško je reći da su krive’

Govoreći o epidemiološkom stanju u Sloveniji, gdje unatoč zatvaranju već gotovo dva mjeseca, broj zaraženih ne opada, voditeljica Savjetodavnog tima Ministarstva zdravstva Slovenije za covid-19 Bojana Beović rekla je za N1 kako misli da postoji puno kulturoloških razloga za takvu situaciju.

“Ja mislim da tu ima puno razloga koji bi mogli zajedno opisati s nekim kulturnim razlikama među europskim zemljama. Ove mjere u Sloveniji su praktično identične mjerama u drugim zemljama. Sve u svemu, mi smo uspjeli u tome da bi epidemiju smirili. Mi jesmo uspjeli da smo u nekom platou i da svaki dan imamo otprilike jednak broj pozitivnih testova i jednak broj hospitliziranih pacijenata”, rekla je

S obzirom na to da se situacija nije puno poboljšala, kaže da nema puno prostora za popuštanje mjera. “Po planu su ove promjene na određeno vrijeme. Ne samo da se vidi kako ide, očekuju se božićni i novogodišnji praznici pa je čitava Europa u velikom strahu da će to biti problem. Mjere traju do 23.12”, rekla je Beović za N1.

Prekasno uvedene mjere

Beović kaže da se u Sloveniji dosta razgovara o tome da su počeli prekasno s uvođenjem epidemioloških mjera. “Mogli bismo reći da smo s mjerama počeli prekasno, ali druge zemlje su počele čak kasnije od nas pa su mjere bile puno bolje primljene. Kako će to proći u Hrvatskoj, teško je reći. Svakako trebaju biti te mjere što brže”, dodaje.

Beović smatra kako je u prvom redu za širenje zaraze kriv virus. “Kod nas je krajem ljeta bilo nepovjerenje da virusa nema i da nošenje maski nema smisla. Prvi val bio je mali jer su mjere došle na vrijeme. Kad epidemija krene, teško ju je zaustaviti. Svakako ljudi se ponašaju kao uvijek, tako da je tu nemoguće reći da je tu neka krivnja. S druge strane, što se tiče mjera, ako su iste kao što su bile u proljeće, teško je reći da su neke krive mjere”, ističe.

“Cijepljenje će svakako trajati neko vrijeme jer je nemoguće aplicirati cjepivo čitavom stanovništvu. Pa se i s durge strane očekuje da će dolazak cjepiva na tržište biti kasnije nego što se očekivalo nekoliko tjedana prije. Puno zavisi od dinamike kad će cjepivo doći na naše tržište. Mislim da, kao što su i europske procjene, da će to trajati čitavu prvu polovinu iduće godine”, rekla je Beović.

