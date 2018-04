TKO JE HRVATICA U ADMINISTRACIJI DONALDA TRUMPA? ‘Izrazito je hrvatski disala, lobirala je i otvorila nam mnoga vrata…’

Foto: AFP / U.S. Department of Commerce

Foto: AFP / U.S. Department of Commerce Autor: Danas.hr 07:18 27.04.2018

Prvi politički angažman Mira Radielovic Ricardel imala je u uredu senatora Boba Dolea. Sredinom prošlog desetljeća bila je zamjenica ministra obrane Donalda Rumsfelda, a Trumpa je podržala od prvoga dana što joj on nije zaboravio nakon ulaska u Bijelu kuću

Novi savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost John Bolton za svoju je zamjenicu imenovao Miru Radielovic Ricardel čime je on apostala najviše rangirana Amerikanka hrvatskog podrijetla u američkoj administraciji. Prije ulaska u politiku gradila je vojnu karijeru i dospjela do potpredsjednice Odjela za razvoj Boeing Strategic Missile & Defense Systems, koji se bavi razvojem obrambene strategije SAD-a. Vrlo tečno govori hrvatski jezik, a tijekom rata u Hrvatskoj i BiH istaknula se kao jedna od glavnih lobistica za hrvatske interese u Washingtonu, piše Slobodna Dalmacija.

Od prvog dana kampanje podržavala je Trumpa

Obitelj Mire Radielovic Ricardel potječe iz Breze u središnjoj Bosni, gdje su joj rođeni djed Marko i otac Petar. Otac joj je sa 16 godina prošao Bleiburg te je 1954. godine preko Austrije emigrirao u Njemačku. U Heidelbergu se oženio s Brigittom Heinrich te su odselili u SAD gdje su im rođena djeca – sin Marko i kći Mira.

Njezin prvi politički angažman bio je u uredu senatora Boba Dolea. napredovala je u hijerarhiji i sredinom prošlog desetljeća došla do pozicije zamjenice ministra obrane Donalda Rumsfelda. Trumpa je podržala od prvoga dana izborne kampanje što joj on nije zaboravio nakon ulaska u Bijelu kuću. Isprva je imala ulogu u njegovom tranzicijskom timu, i to na poslovima obrane i sigurnosti. Očekivalo se da će završiti na nekoj istaknutijoj dužnosti, no zbog nesuglasica u republikanskom timu završila je kao zamjenica ministra trgovine, piše Slobodna Dalmacija.



No, nakon što je Trump ‘potjerao’ ministra obrane Jima Mattisa,koji je Radielovic Ricardel smatrao glavnom preprekom u svom kadroviranju te nakon što je imenovao Boltona, došlo je i njenih pet minuta.

Lobirala za američku rezoluciju o agresiji na Hrvatsku i BiH

O tome kako se kao lobistica zalagala za hrvatske interese u vrijeme Domovinskog rata, za Slobodnu Dalmaciju posvjedočio je prvi predsjednik HDZ-a BiH dr. Davor Perinović.

“Zajedno s Gojkom Šuškom, Josipom Manolićem i dr. Antom Babićem bio sam član prve hrvatske delegacije koja je putovala u SAD. Upravo zahvaljujući vezama i poznanstvima koje je gospođa Radielovic imala s brojnim kongresmenima, senatorima, ministrima… otvarala su nam se sva moguća vrata. Izrazito je hrvatski disala i bila raspoložena u to vrijeme, kao i nakon dvije godine kada nam je pomogla u lobiranju za prvu američku rezoluciju o agresiji na Hrvatsku i BiH”, kazao je Perinović.

Još je ispričao kako je njezin djed Marko u vrijeme rata u BiH živio u jednom od sarajevskih nebodera i tamo na kraju umro.