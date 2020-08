TKO JE ČOVJEK KOJI ĆE POKUŠATI SRUŠITI TRUMPA? Život obilježen tragedijom: Poginule su mu prva supruga i jednogodišnja kći

Američka Demokratska stranka drugog je dana svoje nacionalne konvencije i formalno nominirala Joea Bidena (77) za svojeg kandidata koji će se suprotstaviti aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima koji će se održati 3. studenoga. Bivši predsjednici Bill Clinton i Jimmy Carter u svojim su govorima kazali kako Biden ima iskustvo i integritet kako bi vratio SAD u normalu nakon kaosa u koji ju je uvela Trumpova administacija.

“U vremenima poput ovih, Ovalni ured bi trebao biti komandni centar. Umjesto toga, on je sada središte oluje. Tamo jedino vlada kaos, a jedina stvar koja se ne mijena je predsjednikova odlučnost da negira odogovornost i prebaci krivnju na nekog drugog”, naglasio je Clinton u svom unaprijed snimljenom obraćanju delegatima.

JOE BIDEN OSIGURAO DEMOKRATSKU NOMINACIJU ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE: Obećao je da će za potpredsjednicu odabrati ženu, velike izglede ima nekoliko Afroamerikanki

Nakon što je Biden i službeno nominiran, on je putem twittera poslao poruku kako ova nominacija “odaje počast njegovom životu”, dok je glavna govornica dana bila njegova supruga Jill. Ona je u vrlo osobnom obraćanju ponudila uvid kako je pomogla Bidenu zacijeliti ranu nakon što su mu prva supruga i kćerka poginule u prometnoj nesreći.

“Nisam niti mogla zamisliti kako ću se u dobi od 26 godina pitati ‘Kako popraviti slomljenu obitelj?’. A odgovor je isti kao i za slomljenu naciju: ‘Ljubavlju i razumijevanjem’. Ako povjerimo naciju Joeu, on će za vašu obitelj učiniti ono što je učinio i za našu: skupiti nas zajedno i učiniti je cijelom”, naglasila je Jill Biden.

U srijedu, trećeg dana konvencije glavni govornici bit će Bidenova kandidatkinja za potpredsjednicu Kamala Harris i još jedan bivši predsjednik Barack Obama.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020