TKO JE BOŠKO OBRADOVIĆ, DESNIČAR KOJI VUČIĆU UZVIKUJE DA JE USTAŠA? Prezire gejeve, druži se s Ivanom Pernarom, vole ga i Markićkini…

Obradović, 42-godišnji bibliotekar iz Čačka osnivač je i lider ultrakonzervativne i klerikalne, a mnogi će reći i klerofašističke odnosno četničke stranke Srpski sabor Dveri iliti skraćeno Dveri kojemu se neskriveno dive mnogi ljuti desničari u Hrvatskoj

Boško Obradović jedna je od političkih zvijezda serije prosvjeda “Stop krvavim košuljama” odnosno “1 od 5 miliona” koji se u Beogradu te manjim intenzitetom u drugim gradovima Srbije, održavaju svake subote još od početka prosinca prošle godine. Obradović je, skupa s Draganom Đilasom, šefom oporbene Demokratske stranke bio i glavna zvijezda sinoćnjeg upada prosvjednika u zgradu Radiotelevizije Srbije.

Za razliku od ljevičara Đilasa, Obradović slovi za rigidnog desničara, štoviše četnika. Taj 42-godišnji bibliotekar iz Čačka osnivač je i lider ultrakonzervativne i klerikalne, a mnogi će reći i klerofašističke odnosno četničke stranke Srpski sabor Dveri iliti skraćeno Dveri. Ujedno je i jedan od šestero zastupnika Dveri u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Blizak obiteljašima i živozidašima

Politička platforma Obradovićevih Dveri umnogome je bliska “obiteljašima” u Hrvatskoj, odnosno pokretu Željke Markić “U ime obitelji”. Obradovićevi sljedbenici isključivi su po pitanju tradicionalnih i obiteljskih vrijednosti, vrlo su antigej nastrojeni i dakako – ne daju ni pedlja “svete srpske zemlje” Kosova.

Stranka Dveri koncem 2016. godine bila je jedna od potpisnica manifesta netom osnovane Međunarodne organizacije za obitelj kojoj pripada i već spomenuta udruga Željke Markić. Osim bliskosti hrvatskim obiteljašima, Obradović i njegovi Dveri bliski su i živozidašima. S Ivanom Pernarom Obradović se sastajao u više navrata, a prije tri godine ugostio ga je u Narodnoj skupštini Srbije.

Dok su njih dvojica okidali selfije ispred Narodne skupštine, Vojislav Šešelj i drugi tamošnji ultranacionalisti staroga kova Obradoviću su predbacivali da im je doveo “ustašu”.

Obradović se tada drugarski odvažno isprsio i zaštitio svoga gosta uzvrativši Šešelju i drugima: “Prije nego što bacite kamen, razmislite s kojim ste se vi hrvatskim političarima družili i sastajali i da nisu možda to prave ustaše. Dveri s hrvatskim Živim zidom surađuju jer je riječ o autentičnoj političkoj opciji, antiglobalističkoj, koja se ne libi kritike uputiti NATO-u i Europskoj uniji. Naposljetku, Živi zid ima puno više razumijevanja za srpska pitanja nego Šešelj i njegov prijatelj Ante Gotovina“, kazao je Obradović nabacivši jasnu aluziju na druženja Gotovine i Šešelja u pritvoru Haškoga suda.

Obradović je tada također rekao kako on i Pernar pripadaju “novoj generaciji političara koja želi na nov način uspostaviti odnose na Balkanu”.

Rame uz rame s tvrdim ljevičarima

Simili similis gaudet, kaže latinska mudrost koja prevedena na hrvatski kaže da se “sličan sličnome raduje”. Upravo tom mudrom izrekom mogu se opisati međusobne veze i simpatije ovdašnjih tvrdih desničara i Obradovića. Naime, prije godinu i pol dana mnogi su tvrdi desničari i desničarski portali u Hrvatskoj s neskrivenim oduševljenjem prenijeli snimku Obradovićevog govora u srpskom parlamentu u kojem se obrušio na LGBT zajednicu. Vatreno je poručio “Neće nam lezbejke i pederi vaspitavati decu” na što su se oduševljeno zapalili ovdašnji desničari ne tražeći ni prijevoda na hrvatski jezik.

“Nemojte nametnuti svoju ideologiju na homoseksualnost, kao nešto normalno, prirodno i moderno. Ne slažemo se s time, i nećemo dopustiti da nam se to dogodi, jednostavna stvar. Što prije to shvatite to bolje za tolerantan i civiliziran dijalog, mi ne ulazimo u vaša prava, nitko ne ulazi u vašu privatnost, nemojte vi ulaziti u naše škole i vrtiće, među našu djecu i nametati nešto što je suprotno našim tradicionalnim i obiteljskim vrijednostima”, rekao je, ovoga puta prevedeno na hrvatski, Obradović u tom svom čuvenom govoru iz rujna 2017. godine.

Paradoksalno i prilično zbunjujuće doima se to što se Obradović prometnuo u jednog od lidera prosvjeda protiv autokratske vladavine Aleksandra Vučića kojima je, ne zaboravimo, okidač bilo premlaćivanje Borka Stefanovića, lidera malene stranke Ljevica Srbije koja je, kako joj ime kaže, izrazito ljevičarska i antifašistička. Na tim prosvjedima Obradović već tjednima maršira rame uz rame s već spomenutim Đilasom, ali i braćom (i glumcima) Branislavom i Seregejom Trifunovićem, pokretačima prosvjeda “1 od 5 miliona”, također poznatima po ljevičarskim stavovima.

Zanimljivo, Obradović i ekipa na prosvjedima u Beogradu Vučiću i policiji, između ostalog, uzvikuju: “Ustaše, ustaše!”.