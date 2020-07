TKO ČEKA DOČEKA: Angela Merkel prvi puta snimljena sa zaštitnom maskom na licu

Kancelarki Merkel raste popularnost zbog načina upravljanja koronakrizom s kojom se Njemačka mnogo bolje nosi nego većina njenih europskih susjeda zahvaljujući raširenom testiranju, robusnom zdravstvenom sustavu i velikim paketima za potporu gospodarstvu

Njemačka kancelarka Angela Merkel koja je nosila crnu masku s logom njemačkog predsjedanja EU-om, prošli je tjedan upitana zašto ne prekriva nos i usta kao što to predviđaju mjere za suzbijanje koronavirusa. Fotografija na kojoj Merkel nosi masku snimljena je u četvrtak navečer. Uz nju je premijer Saske-Anhalta Reiner Haselhoff, kolega iz konzervativne Kršćansko-socijalne unije (CDU).

Merkel se u ponedjeljak branila kada ju je o nošenju maske upitao novinar na zajedničkoj konferenciji za novinare s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Tada je rekla da dosad nije viđena s maskom za lice, iako ju nosi prilikom kupovine namirnica.

“Primjetno je da vas nismo vidjeli s maskom na licu. Kako to?”, upitao je novinar. Merkel je odgovorila: “Ako poštujem pravila o distanci tada mi ne treba maska. No kada to ne mogu, kao što je slučaj prilikom odlaska u trgovinu, primjerice, onda očigledno nismo naletjeli jedno na drugo inače biste me vidjeli s maskom na licu”.

“No, neću vam reći kamo idem u kupovinu”, nasmijala se kancelarka.

