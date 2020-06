TISUĆE LJUDI NA MOSKOVSKOJ VOJNOJ PARADI; Crveni trg prepun, a Putin poručio: ‘Bio je to trijumf moći bez presedana’

U blizini Putina našli su se bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko, srpski predsjednik Aleksandar Vučić, kazahstanski čelnik Kasim-Džomart Tokajev, moldavski Igor Dodon i još nekoliko bliskih saveznika

Moskva je u srijedu održala veliku vojnu paradu kojom je obilježila 75. godišnjicu kraja Drugog svjetskog rata u Europi, usprkos pandemiji koronavirusa. Više od 13 tisuća vojnika sudjelovalo je na paradi u središnjoj Moskvi, s nekoliko desetaka inozemnih delegacija poput Kine, Indije, Srbije i Mongolije.

Skup se prvotno trebao održati za ruski Dan pobjede 9. svibnja, no odgođen je u travnju zbog velikog rasta broja zaraženih koronavirusom. Sovjetski Savez imao je desetke milijuna žrtava u Drugom svjetskom ratu, najviše od svih savezničkih snaga, a pobjeda nad nacističkom Njemačkom i dalje je važan izvor ponosa za Ruse. Na paradi je sudjelovalo 75 zrakoplova i letjelica, te više od 200 vojnih vozila.

Trijumf moći

“Dragi naši inozemni gosti, drugovi vojnici i mornari… drugovi zapovjednici, generali i admirali, čestitam vam 75. godišnjicu pobjede u Velikom domovinskom ratu“, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Bio je to “trijumf moći bez presedana“, dodao je. Parada je počela maršem počasne garde koja je nosila ruske i sovjetske zastave, pred Putinom koji je sjedio između dva veterana.

Crveni trg je tijekom skupa bio prepun, a na televizijskim snimkama vidi se da sudionici ne nose zaštitne maske.

U blizini Putina našli su se bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko, srpski predsjednik Aleksandar Vučić, kazahstanski čelnik Kasim-Džomart Tokajev, moldavski Igor Dodon i još nekoliko bliskih saveznika.

Zoran Milanović otkazao

U rusku prijestolnicu je trebao stići i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, no otkazao je to zbog kvara na državnom zrakoplovu i nepostojanja komercijalnih letova prema Rusiji zbog pandemije. Na paradu je trebao doći i kirgistanski predsjednik Surunbaj Đinbekov, ali je on otkazao svoj dolazak jer su dva člana njegovog ureda bila pozitivna na koronavirus. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je nekoliko dana prije parade upozorila Moskvu da takav masovni događaj predstavlja rizik za “pojačano širenje“ koronavirusa. U Rusije je više od 600 tisuća slučajeva zaraze, što ju svrstava na treće mjesto na svijetu, nakon Sjedinjenih Država i Brazila.

Rusija proteklih tjedana ublažava restriktivne mjere jer zaraza usporava diljem zemlje, uključujući Moskvu.