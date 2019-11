‘TIJEKOM RATA BAVIO SE ŠVERCOM, ON JE KRIMINALAC, ALI NEĆE JOŠ DUGO’: Ministar sigurnosti BIH izvrijeđao Milorada Dodika

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nazvao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika osobom koja personificira lopovluk i kriminal najavivši kako je spreman ponuditi dokaze da se Dodik tijekom rata bavio švercom dok su drugi ginuli.

Dodika je to uvrijedilo pa je odmah uzvratio ministru odbacujući optužbe i tvrdeći kako je i on, osim što je bio zastupnik u parlamentu bosanskih Srba, dio rata proveo i u vojnoj odori i to u banjolučkoj zračnoj luci.

“Milorad Dodik je paradigma lopovluka, kriminala i korupcije u ovoj državi ali neće još dugo”, kazao je Mektić na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci izražavajući neskrivenu ljutnju zbog toga što ga Dodik neprestano naziva izdajicom srpskog naroda.

Međusobne optužbe

Mektić je kazao kako će Dodik ipak morati detaljnije pojasniti otkuda mu 200 tisuća eura gotovog novca s kojima se potkraj svibnja pojavio na granici BiH.

Dodik je ranije izjavio kako je te novce dobio kada je prodao dva stana u Beogradu no Mektić sada istče kako Dodik ista ta dva stana “već godinama preprodaje” pa se više ne zna što je tu istina.

Komentirajući Mektićeve optužbe da je švercer Dodik je pak novinarima kazao kako su to potpune neistine. Ustvrdio je kako je beogradske stanove doista prodao u svibnju kako je to i prije pojasnio, a samog sebe je ocijenio kako osobu koja je bila uspješnim poduzetnikom i prije rata pa su netočne tvrdnje da je tek u proteklim godinama postao bogat.

Dodika u ratu odlikovao Karadžić

Kao ključni dokaz za tvrdnju da je aktivno sudjelovao u ratu u BiH ponudio je činjenicu da ga je za to odlikovao bivši čelnik bosanskih Srba Radovan Karadžić koji je zbog ratnih zločina osuđen na 40 godina zatvora.

“Odlikovan sam kao zastupnik u to vrijeme. Moj ratni raspored je bio na banjalučkoj zračnoj luci koja je bombardirana i granatirana gdje sam bio zapovjednik satnije vojne policije”, kazao je Dodik.