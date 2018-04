THERESA MAY SAZIVA RATNI KABINET, PODMORNICE SU SPREMNE: Hoće li Britanci stati uz Trumpa i napasti Siriju?

‘Trump je objavio rat na Twitteru. I Trump i Putin moraju znati koji su ulozi u ovome. Kriza bi mogla eskalirati veoma brzo. Ako Rusi budu napadnuti, Kremlj će odgovoriti. Najvažnije što možemo napraviti je da izbjegnemo konflikt s Rusijom.’

Britanska premijerka Theresa May sinoć je bila spremna podnijeti poziv na glasovanje o vojnom djelovanju na Siriju. Pozvala je ministre u London kako bi zatražila njihovu podršku za pridruživanje napadu pod vodstvom SAD-a na Assadov režim u idućih nekoliko dana, piše Daily Mail.

May: ‘Assadove snage su odgovorne za kemijski napad u Siriji’

Rekla je da korištenje kemijskog oružja ne može proći nekažnjeno i dodala da sve ukazuje na to da su snage Bashara al-Assada odgovorne za subotnji napad u blizini Damaska. Vojni zapovjednici rekli su da su naredili britanskim podmornicama naoružanim Tomahawkom da se presele u domet Sirije. Unatoč strahu od vojnog sukoba s Rusijom, zasad još nema priprema za povlačenje zastupnika s njihovog proljetnog odmora. Američki predsjednik Donald Trump dramatično je pogoršao cijelu krizu kada je jučer rekao Rusiji da se pripremi jer u njezinom smjeru stižu ‘lijepe, nove i pametne’ krstareće rakete. Upozorio je Vladimira Putina da je stoji uz sirijskog predsjednika Assada, kojeg je opisao kao ‘životinju koja ubija plinom’.



‘Ulazak u vojni sukob s Rusijom blago rečeno nije dobra odluka’

Ruski veleposlanik u Libanonu rekao je da je njihova zemlja spremna ciljati američke zrakoplove i brodove ako budu ciljali na sirijske režimske snage. To bi svakako dovelo do stanja rata, kaže bivši vojni savjetnik Sir Richard Barrons. Julian Lewis, šef Odbora za obranu, među onim je zastupnicima koji upozoravaju na rizik ovakve intervencije. ‘Ulazak u vojni sukob s Rusijom u kontekstu građanskog rata između nehumane vlade i opozicije pod kontrolom džihadističkih fanatika nije dobra odluka, a to je blago rečeno’, rekao je Lewis.

‘Korištenje kemijskog oružja ne može proći nekažnjeno’

‘Posvećeni smo sprečavanju i prevenciji korištenja kemijskog oružja. Sada moramo ustanoviti najbolji način da to postignemo, a razgovori se nastavljaju. Dužnosnici razgovaraju sa saveznicima u Francuskoj i Americi. Što će se točno sada dogoditi, tek će se potvrditi’, rekao je jedan izvor iz britanske vlade. Premijerka će danas poslijepodne održati sastanak Kabineta. Ministri su pozvali na djelovanje, iako još nije jasno hoće li britanska javnost podržati vojnu akciju u Siriji. ‘Kontinuirano korištenje kemijskog oružja ne može proći nekažnjeno’, rekla je May. Upitana brine li ju tvit Donalda Trumpa, rekla je: ‘Mi surađujemo sa svojim saveznicima, radimo na tome da shvatimo što se tamo dogodilo. Sve zasad pokazuje da je sirijski režim odgovoran za napad. Nastavit ćemo raditi s našim najbližim suradnicima kako bismo osigurali sprečavanje humanitarne katastrofe koja bi se mogla razviti nastavkom korištenja kemijskog oružja’, rekla je May.

Zastupnici nagovaraju May da se predomisli

Torijevski zastupnik Lewis inzistira na tome da se treba glasovati prije bilo kakvog kretanja u akciju. ‘Postoji prava opasnost da ono što počne kao opravdana kazna za korištenje kemijskog oružja završi kao ruka džihadistima u Siriji’, rekao je i dodao da je to vrlo loš signal zemlji da se ne podvrgnu parlamentarnoj kontroli prije uključivanja u vojnu akciju u kontekstu civilnog rata gdje su obje strane jednako grozne. ‘Trump je objavio rat na Twitteru. I Trump i Putin moraju znati koji su ulozi u ovome. Kriza bi mogla eskalirati veoma brzo. Ako Rusi budu napadnuti, Kremlj će odgovoriti. Najvažnije što možemo napraviti je da izbjegnemo konflikt s Rusijom’, rekao je zastupnik Bob Seely.

Zastupnici iz svih stranaka apeliraju na Theresu May da ne napada i da još jednom promisli prije pokretanja vojne akcije.