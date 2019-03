THERESA MAY NAJAVILA OSTAVKU: ‘Spremna sam napustiti svoj posao kako bih učinila ono što je ispravno’

May je kazala kako je spremna napustiti posao ranije

Britanska premijerka Theresa May izjavila je u srijedu da će dati ostavku ako njezin plan za brexit, koji je parlament dvaput odbacio, prođe treći put, u posljednjem pokušaju da pobunjenike u vlastitoj Konzervativnoj stranci uvjeri da podupru dogovor s Bruxellesom.

May je na sastaknu s konzervativnim zastupnicima rekla da će odstupiti ako njezin ‘razvod’ od Unije dobije zeleno svjetlo podijeljenog parlamenta, kako bi omogućila da neki novi premijer krene u novu fazu pregovora o budućim odnosima s EU-om.

“Posve mi je jasno raspoloženje stranke. Znam da postoji želja za novim pristupom, novim vodstvom za drugu fazu pregovora o brexitu, i ja tome neću stajati na putu”, rekla je May.

Dramatičan preokret

Njezina izjava posljednji je dramatičan preokret u trogodišnjoj krizi u Velikoj Britaniji zbog brexita, no i dalje ostaje nejasno kako, pa čak i hoće li Britanija napustiti Uniju.

Brojni konzervativci, koji žele radikalniji prekid veza s EU-om od onoga koji je May ispregovarala s Bruxellesom, jano su dali do znanja da će razmotriti mogućnost da podrže njezin plan ako im jasno obeća da odstupiti i kaže kada će to učiniti. May je već ranije obećala da će otići prije idućih redovnih izbora 2022. Pristavši na raniju ostavku, povećava šanse da njezin sporazum o brexitu prođe u parlamentu prije novoga roka, 12. travnja.

“Spremna sam dužnost napustiti ranije nego što sam planirala kako bih učinila ono što je dobro za našu zemlju i našu stranku”, rekla je May na stranačkom sastanku, prema isječcima koje je objavio njezin ured. “Sve u ovoj dvorani pozivam da podrže sporazum kako bismo obavili našu povijesnu dužnost, proveli odluku britanskog naroda i izašli iz EU-a na miran i uređen način”, istaknula je. Očekuje se da će vlada u petak dati sporazum na treće glasanje u parlamentu.

“To je bilo neizbježno i mislim da je donijela ispravnu odluku. Shvatila je raspoloženje stranke, što je iznenađujuće”, rekla je konzervativna zastupnica Pauline Latham.

Dogovor s Bruxellesom

Dogovor May i Bruxellesa znači da će Britanija napustiti jedinstveno tržište EU-a i carinsku uniju te europska politička tijela. No, on predviđa da se i dalje primjenjuju neka europska pravila, osim ako se u budućnosti ne nađe način da se ne stvari ‘tvrda’ granica između Sjeverne Irske, kojom upravlja Britanija i Irske, članice EU-a.

Dok je May svojim zastupnicima objavljivala namjeru da odstupi, u glavnoj dvorani parlamenta raspravlja se o osam različitih opcija brexita, od novog referenduma, izlaska bez dogovora do sporazuma koji bi Britaniju ostavio u bliskom odnosu s EU-om.

Do konačnog rezultata neće se vjerojatno doći u srijedu, s obzirom na broj predloženih alternativa. Drugi krug glasanja očekuje se u ponedjeljak. Velika Britanija trebala je napustiti Uniju 29. ožujka, no zbog blokade u parlamentu europski čelnici dali su premijerki May dvije opcije na summitu 21. i 22 ožujka.

Ili će britanski zastupnici ovog tjedna izglasati povlačenje i Velika Britanija će uredno izaći iz EU-a, uz odgodu do 22. svibnja, ili će sporazum biti odbačen i London će do 12. travnja predstaviti alternativu i tražiti novu odgodu koja će ga obvezati da organizira europske izbore krajem svibnja.