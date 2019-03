THERESA MAY DOŽIVJELA NOVI DEBAKL: Parlament ponovno glatko odbio njezin sporazum o Brexitu. Što sad?

Parlamentarci su sa 391 glasova protiv i 242 glasova za ponovno odbili njezin sporazum o Brexitu

Britanski zastupnici su u utorak velikom većinom odbacili sporazum premijerke Therese May i Europske unije o izlasku Velike Britanije iz Unije, bacivši Brexit u kaos samo 17 dana prije planiranog izlaska.

Zastupnici su glasovali protiv izmijenjenog dogovora o Brexitu May i EU-a s 391 prema 242, a njezini pregovori u posljednjem trenutku u ponedjeljak sa čelnicima EU-a kako bi se umirile zabrinutosti njezinih kritičara pokazali su se jalovim.

ULTIMATUM PREMIJERKE MAY ZASTUPNICIMA: ‘Glasajte za moj dogovor ili Brexita možda ne bude’

Sada je sve moguće

Glasovanje dovodi peto po veličini svjetsko gospodarstvo na nepoznat teren bez jasnog puta kako dalje; napustiti EU bez sporazuma, odgoditi datum razvoda predviđen za 29. ožujka, prijevremeni izbori ili čak drugi referendum o Brexitu, to je sada sve moguće.

May bi čak mogla pokušati i po treći put dobiti parlamentarnu potporu u nadi da bi tvrdokorni euroskeptični zastupnici iz njezine Konzervativne stranke, najglasniji kritičari njezina sporazuma o izlasku, mogli promijeniti mišljenje ako postane vjerojatnije da bi Britanija mogla ostati u EU-u.

Mada je izgubila, razlika u glasovima je bila manja nego u siječnju kada je pretrpjela poraz od rekordnih 230 glasova.

MAY DOBILA JAMSTVA OD EU! Hoće li konačno ovime riješiti najproblematičniji dio sporazuma o Brexitu?

Sutra važno glasovanje

Zastupnici će sada glasovati u srijedu o tome treba li Britanija napustiti najveći trgovinski blok na svijetu bez dogovora što je scenarij za koji poslovni čelnici kažu da bi donio kaos na tržištima i u opskrbi, a drugi kritičari kažu da bi mogao prouzročiti nestašicu hrane i lijekova.

May je rekla kako vlada neće uputiti zastupnike njezine vlastite stranke kako da glasuju. Glasnogovornik oporbene Laburističke stranke je na to rekao kako to znači da je “odustala od svakog pretvaranja da vodi zemlju”.

Zagovornici Brexita tvrde kako, mada bi izlazak bez sporazuma mogao donijeti određenu kratkoročnu nestabilnost dugoročno bi omogućio Ujedinjenom Kraljevstvu da prosperira i postigne povoljne trgovinske sporazume diljem svijeta.

Očekuje se, međutim, da će parlament čvrsto odbaciti i Brexit bez dogovora, pa će zastupnici opet glasovati u četvrtak o tome treba li vlada zatražiti odgodu datuma izlaska kako bi se omogućili daljnji razgovori.

NOVO PONIŽENJE ZA BRITANSKU PREMIJERKU MAY: Dvije euroskeptične frakcije glasat će protiv njezina dogovora o Brexitu

Irski backstop

I May i EU već su isključili bilo kakve daljnje promjene sporazuma postignutog nakon dvije i pol godine mučnih pregovora. May je u ponedjeljak potpisala tri dokumenta u posljednjim naporima rješavanja najspornijeg dijela ugovora o razvodu, irskom “backstopu”.

Riječ je o zaštitnom mehanizmu kojim se želi izbjeći vraćanje tvrde granice između Republike Irske, članice Europske unije, te Sjeverne Irske koja s Velikom Britanijom izlazi iz tog saveza.

Britanski državni odvjetnik Geoffrey Cox je rekao da izmijenjeni sporazum o izlasku iz Europske unije Britaniji nije dao pravna sredstva za unilateralno napuštanje backstopa u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora.

Dio zastupnika strahuje da bi backstop zadržao Britaniju vezanu za EU bez vremenskog ograničenja. Cox je kazao kako i dalje ostaju pravni rizici da Britanija u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora ostane na “neodređeno i protiv svoje volje” pod backstopom.