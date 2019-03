THERESA MAY DOŽIVJELA NOVI DEBAKL: Parlament ponovno glatko odbio njezin sporazum o Brexitu. Što sad?

Parlamentarci su sa 391 glasova protiv i 242 glasova za ponovno odbili njezin sporazum o Brexitu

Britanska premijerka Theresa May doživjela je drugi težak poraz u parlamentu.

Parlamentarci su sa 391 glasova protiv i 242 glasova za ponovno odbili njezin sporazum o Brexitu koji je dogovorila s EU-om. Doduše, ovaj poraz bio je nešto blaži nego li prošli put, no to je mala utjeha za premijerku May.

Samo 17 dana prije napuštanja Europske unije i dalje nema odgovora na pitanje kako će i kada, pa ni hoće li na kraju Britanci napustiti Uniju.

May je zastupnicima ranije danas poručila da glasuju za sporazum o Brexitu koji je dogovorila s EU-om ili riskiraju da Velika Britanija ostane u EU-u.

Sutra će se glasati o Brexitu bez sporazuma, rekla je May nakon objave rezultata.

USKORO OPŠIRNIJE…