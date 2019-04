THACI ZAPRIJETIO: ‘Priština će pooštriti mjere ako Srbija nastavi s agresivnom politikom protiv Kosova’

“Spremni smo nastaviti dijalog u Bruxellesu”, poručio je Thaci i ponovio da je zatražio viznu liberalizaciju za građane Kosova jer su za to ispunjeni svi uvjeti

Priština će pooštriti mjere ako Srbija nastavi voditi agresivnu politiku protiv Kosova, poručio je u ponedjeljak kosovski predsjednik Hashim Thaci nakon sastanka sa šeficom eurodioplomacije Federicom Mogherini u Berlinu, ocijenivši da su carinske pristojbe, čije ukidanje traži Beograd kao uvjet za nastavak dijaloga, “legalno pravo”, prenose prištinski mediji iz Berlina.

Sastanku Thaci-Mogherini nazočio je i kosovski ministar vanjskih poslova Badxet Pacoli, ali ne i premijer Ramush Haradinaj, koji je ranije više puta kritizirao Mogerini zbog njenih stajališta, prenosi prištinski radio RTK2.

Thaci: Kosovo ima potporu cijelog svijeta

Thaci je, kako se navodi, naglasio kako Kosovo “ima potporu cijelog svijeta” za postizanje konačnog i sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom koji bi, nakon sporazuma koji su postigli Atena i Skoplje o imenu Makedonije, bio dodatni doprinos miru i stabilnosti regije.

“Za nas, naše susjede i samu EU, sporazum između Kosova i Srbije od vitalnog je značaja za zajednički napredak. Poslije sporazuma Sjeverne Makedonije i Grčke, ovaj sporazum bi donio još više mira i stabilnosti regiji i Europi.”

On je naglasio da Priština ima potporu Washintona, EU i cijelog svijeta “u postizanju miroljubivog, konačnog i sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom”.

Spremni za dijalog

“Spremni smo nastaviti dijalog u Bruxellesu”, poručio je Thaci i ponovio da je zatražio viznu liberalizaciju za građane Kosova jer su za to ispunjeni svi uvjeti.

“Ispunili smo kriterije, to je nepravda prema Kosovu. Nadam se da će Merkel i Macron imati dobre vijesti o vizama, a ako se to ne dogodi – to će biti razočaranje”, citira prištinski RTK2 Thacijevu ocjenu u Berlinu.