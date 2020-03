TEŽAK UDARAC ZA SVE, PA I NAJVEĆU EKONOMIJU EU: Izgubit će stotine milijardi eura, milijuni bi mogli ostati bez posla ili raditi skraćeno

Predviđanje uglednog Ifo instituta kaže kako bi njemačko gospodarstvo moglo izgubiti između 255 i 729 milijardi eura

Koronavirus koštat će njemačko gospodarstvo milijarde eura gubitaka u proizvodnji, a moglo bi uzrokovati i na skraćivanje radnog vremena i povećanje nezaposlenosti te će znatno opteretiti državni proračun, procjenjuje ugledni njemački Ifo institut.

“Troškovi će vjerojatno premašiti sve ono što smo vidjeli u ekonomskim krizama ili prirodnim katastrofama u Njemačkoj posljednjih desetljeća”, rekao je predsjednik Ifo-a Clemens Fuest. “Ovisno o scenariju, ekonomija će se smanjiti za 7,2 do 20,6 postotnih poena. To znači između 255 do 729 milijardi eura”.

Veliki poremećaj na tržištu rada

Najbolji scenarij predviđa da će se proizvodnja u razdoblju od dva mjeseca drastično smanjiti, u trećem mjesecu će se početi oporavljati, a u četvrtom nakon početka krize doći na sadašnje stanje. “Ako se djelomična obustava proširi i na treći mjesec, troškovi će biti između 354 i 729 milijardi eura što znači gubitak od 10 do 20.6 postotnih poena”.

Fuest kaže kako kriza uzrokuje velike distorzije na tržištu rada koje su gore čak i od onih na vrhuncu financijske krize. Kaže kako bi moglo nestati do 1,8 milijuna radnih mjesta, a više od 6 milijuna ljudi bi moglo raditi kraće radno vrijeme.

Bez uzimanja u obzir opsežnih zajmova pomoći EU, javni proračuni bit će opterećeni do 200 milijardi eura.