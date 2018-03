TEŠKO ZAGAĐENJE U PEKINGU: Izdano već treće narančasto upozorenje ove godine, 700 tvrtki mora ograničiti svoju proizvodnju

Narančasto upozorenje od tvornica teških industrija zahtijeva da ograniče svoju proizvodnju za 30 do 50 posto. To se odnosi na oko 700 tvrtki poput tvornica cementa ili namještaja.

Peking je u subotu proglasio treće veliko upozorenje o smogu u 2018. godini i drugo ovog mjeseca, samo jedan dan nakon što je imenovan najuspješnijim među 28 kineskih gradova koji su donijeli posebne mjere za borbu protiv zagađenja.

Subotnje narančasto upozorenje, drugo najozbiljnije nakon crvenog, na snazi će biti od ponedjeljka do srijede, objavio je pekinški ured za zaštitu okoliša. Narančasto upozorenje od tvornica teških industrija zahtijeva da ograniče svoju proizvodnju za 30 do 50 posto. To se odnosi na oko 700 tvrtki poput tvornica cementa ili namještaja. Novoosnovano ministarstvo ekologije i okoliša prošlog je tjedna objavilo kako je Peking između listopada i veljače zabilježio najveći pad prosječnog zagađenja od 28 sjevernih kineskih gradova. Kineska prijestolnica ove je godine na snazi već imala narančasto upozorenje između 13. i 15. siječnja i 12. i 14. ožujka.