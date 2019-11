‘TEŠKI’ SU 689 MILIJUNA EURA: Za njih možda niste čuli, ali ovaj bračni par je na listi najbogatijih osoba u susjednoj državi

Iza i njen suprug Samo prodali su svoj posao s videoigrama Kinezima i to za milijun dolara

Na listi najbogatijih Slovenaca već drugu godinu zaredom predvodi bračni par Login. Iza i njen suprug Samo prodali su svoj posao s videoigrama Kinezima i to za milijun dolara, a lista najbogatijih na kojoj čvrsto drže svoj tron skrojila je revija portala Manager i dnevnog lista Finance, piše Novac.hr. Prema procjeni Managera Logini su “teški” 689 milijuna eura, dok su drugi na listi s upola manje novca završili Sandi Češko i njegova djevojka Livija Dolanc. Oni su pak osnivači jedne od vodećih europskih tvrtki “Studio Moderna” za internetsku i televizijsku prodaju.

Treći na listi najbogatijih u susjednoj državi dospio je Marko Pistotnik s procijenjenim kapitalom od 210 milijuna eura. Svoj kapital je Pistotnik dobro unovčio u tvrtki “Outfit7” koje bračni par Login prodao Kinezima. Lista od pet najbogatijih Slovenaca završava s obitelji Lah i Jocom Pečečnik. Pečečnik je inače vlasnik “Interblocka”, lanca kasina čija se vrijednost procjenjuje na 155 milijuna eura. Obitelj Lah pak ima kompanije koje se bave energetski održivom gradnjom, a kompanija je procijenjena na 169 milijuna eura, piše Novac.hr.

U ovom izboru Managera i Financea, među deset najboljih smjestio se i Igor Akrapovič, vlasnik brenda za ispušne sustave u autoindustriji te Tatjana i Albin Doberšek, vlasnici tvrtke koja gradi tvornice u energetici i metalurgiji. Na listu je dospio i Damian Merlak, poduzetnik u svijetu kriptovaluta kao i Franc Frelih, vlasnik više firmi koje se bave proizvodnjom i reciklažom plastike. Tu su i Dari i Vesna Južna, vlasnici modnog brenda “Lisca”, a upravo njihov imetak procijenjen je na 111 milijuna eura.

Franc Frelih je, kada se gleda najveći pomak u vrijednosti imovine kroz postotke povećanja bogatstva, napravio najveći imetak i to čak 20 posto u odnosu na prošlogodišnje podatke. Najviše su pali Tatjana i Albin Doberšek i to za 30-ak posto. Manager navodi da je u padu vlasništvo Sandija Češka i Livije Dolanc. Premda su u padu 11 posto, list podsjeća da Češko nije objavio iznos transakcije u kojoj je 55 posto vlasništva prodao investicijskim fondovima iz SAD-a tvrtki “Studio Moderna”. No, tu je i najveći dobitnik liste najbogatijih Slovenaca, a riječ je o Boštjanu Bandelju, osnivaču “Belektrona”, brzorastuće firme za trgovinu emisijskim jedinicama ispuštanja štetnih plinova u atmosferu. Kako prenosi Novac.hr., Bandelj je tijekom godine dana povećao vrijednost svog imetka sa 60 milijuna na 98 milijuna i 800.000 eura.