TEŠKA NESREĆA U RUSIJI: Eksplozija plina srušila stambenu zgradu, traže se preživjeli

Сегодня рано утром в Магнитогорске рухнул 7ой подъезд дома пр. К. Маркса 164. . «По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме [имеется в виду подъезд] было прописано 111 человек, ещё девять снимали жилье — всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом», — цитирует представителя пресс-службы губернатора Челябинской области «Интерфакс». . Разбор завала продолжается, число погибших выросло до 10 человек . Город с ужасом наблюдает за ростом количества жертв. Похоже, вместо Нового года у нас намечается настоящий траур. (с) Павел Верстов . #магнитогорск #трагедия