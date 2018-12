TEŠKA NESREĆA U RUSIJI: Eksplozija plina srušila stambenu zgradu, traže se preživjeli

View this post on Instagram

Сегодня рано утром в Магнитогорске рухнул 7ой подъезд дома пр. К. Маркса 164. . На эту минуту эвакуированы 16 человек. Известно о трех погибших, один из них ребенок. . Город с ужасом наблюдает за ростом количества жертв. Похоже, вместо Нового года у нас намечается настоящий траур. (с) Павел Верстов . #магнитогорск #трагедия