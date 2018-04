TERORISTI ZAPALILI NAFTOVOD U LIBIJI: Tu često dolaze borci ISIS-a, a gubi se 70-100 tisuća barela sirove nafte dnevno

Naftovod je napadnut i u prosincu, a tada je gubitak je također procijenjen na 70 do 100 tisuća barela dnevno.

Naftovod kompanije al-Waha za luku Es Sider zapaljen je u subotu uslijed čega se gubi od 70.000 do 100.000 barela sirove nafte dnevno, priopćila je libijska državna kompanija NOC.

NOC je na svom Twitter računu objavio da uzrok požara na naftovodu između El-Zkouta i Es Sidera još nije poznat no izvor iz tvrtke Waha je rekao da iza napada stoji “teroristička skupina”. Naftovod je napadnut i u prosincu, a tada je gubitak je također procijenjen na 70 do 100 tisuća barela dnevno. Vatra je izbila 21 kilometara od Marade, otprilike na istom području kao i u prosincu. Na to područje često dolaze borci Islamske države, rekli su libijski dužnosnici.