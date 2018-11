TERORIST IZ BiH OSTAJE U PRITVORU: Ratovao u Siriji, odvodio ljude ondje, a bio je i povezan s napadačem na američko veleposlanstvo

Bosanskohercegovački državljanin Munib Ahmetspahić koji je prošlog tjedna uhićen u Sarajevu i osumnjičen za povezanost s islamističkim terorističkim organizacijama ostaje u pritvoru mjesec dana

Sud Bosne i Hercegovine u srijedu je odredio mjeru pritvora za Muniba Ahmetspahića, bosanskohercegovačkog državljanina, uhićenog prošlog tjedna u sarajevskoj zračnoj luci pod sumnjom da je povezan s islamističkim terorističkim organizacijama.

U kratkom priopćenju Sud BiH navodi kako je pri donošenju odluke o određivanju jednomjesečnog pritvora uvažio argumente tužitelja da bi Ahmetspahić ostankom na slobodi bio u prilici počiniti nova kaznena djela. Također je istaknuto kako je on sada pod istragom za teška kaznena djela za koja je predviđena zatvorska kazna u minimalnom trajanju od pet godina.

U BOSNI UHIĆEN TERORIST: Od 2013. godine bio je u Siriji i Iraku i dokazano ima veze s ISIS-om

Pripadnik zajednice radikalnih islamista-selefija

Ahmetspahić je u BiH bio pripadnik zajednice radikalnih islamista-selefija, čije je sjedište bilo u mjestu Maoča.

Sigurnosne službe u BiH prikupile su podatke o tome kako je on 2013. godine otišao u Siriju i tamo se pridružio terorističkim organizacijama Islamska država (ISIL) i Fronta al-Nusra. Ratovao je u redovima terorista na području Sirije i Iraka, a prema dokazima prikupljenim tijekom istrage utvrđeno je i kako je pomogao jednom državljaninu BiH da ode na ratište.

Povezan s osuđenim za napad na američku ambasadu

Ahmetspahić je također bio povezan s Mevlidom Jašarevićem, koji je u BiH osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na veleposlanstvo SAD u Sarajevu 2011. godine.

Na ročištu radi određivanja pritvora Ahmetspahićeva obrana tražila je da ga sud pusti na slobodu s obrazloženjem kako se on dragovoljno vratio u BiH te kako je to dokaz da ne kani bježati, no tužitelj Dubravko Čampara inzistirao je na tvrdnji kako je upravo to problem, jer nije jasno s kakvim se nakanama vratio u zemlju nakon što je godinama bio pripadnik terorističkih skupina u inozemstvu.