TALIJANSKI VIROLOG OTKRIVA KAKO SE BORITI S VIRUSOM, ALI I SMIJEMO LI SE ‘PRIVITI’ UZ NEKOGA DOMA: ‘Nemojmo pretjerivati’

Vodeći talijanski virolog upozorio je cijelu Europu da ne napravi grešku kao Italiju i radikalnim mjerama krenu u borbu s koronavirusom

Roberto Burioni jedan je od prvih talijanskih znanstvenika koji su zvonili na uzbunu zbog epidemije koronavirusom, no isprva su ga rijetki slušali. Sada cijelu Europu upozorava da ne napravi istu pogrešku. “Ne podcjenjujte opasnost. Italija je to činila tjedan dana, neki su to nazivali gripom, jedan je nepromišljeni liječnik rekao da će se stvar ispuhati za koji tjedan”, rekao je Buroni u razgovoru za agenciju dpa.

Burioni (57), profesor mikrobiologije na milanskom sveučilištu San Raffaele, najpoznatiji je talijanski virolog. “Nažalost, još od vremena Julija Cezara ljudi vjeruju u ono što žele da se dogodi”, rekao je.

Nakon što su Španjolska, Francuska i Austrija krenule talijanskim putem uvođenja drakonskih mjera ograničenja kretanja, Burioni tvrdi da cijela Europa mora učiniti isto. “Potrebni su nam jedinstvo i zajednički pristup. U suprotnom, koji je smisao Europske unije?”.

Jedna zemlja može drakonskim mjerama suzbiti virus, a onda opet postati zaražena jer neka susjedna to nije učinila, kaže Burioni te dodaje da je u cijeloj Europi potrebno uložiti maksimalan napor.

ZAGREBAČKI STOŽER TRAŽI RIGOROZNE MJERE: Ograničenje rada trgovina, te zatvaranje kafića, restorana i svih uslužnih djelatnosti

Virus za koji nema imuniteta

Burioni se slaže s odvažnom izjavom njemačke kancelarke Angele Merkel po kojoj bi se koronavirusom moglo zaraziti 60 do 70 posto populacije. “Znajte da je ovo novi virus za koji nema imuniteta”, naglašava liječnik.

Zaprepašten je britanskom odlukom da pusti virus da se slobodno kreće populacijom i da štiti samo najranjivije. “To mi je neshvatljivo. Govoriti o ‘imunitetu krda’ u vrijeme kada nema cjepiva i kada ne znamo hoće li zaraženi nakon ozdravljenja steći imunitet…, to je neshvatljivo”.

A što je s očekivanjima da će toplije vrijeme pomoći u suzbijanju epidemije? “Nemojte se kladiti u to. O tomu još jednostavno ništa ne znamo”, odgovara Burioni. Prije nego što je stekao “jesam li vam rekao” ugled u borbi s koronavirusom, Burioni je postao poznata figura u Italiji zbog javne borbe s protivnicima cijepljenja.

Prošli je mjesec mahnito tvitao protiv svojih sunarodnjaka koji su se još grlili na trgovima i na plažama, potpuno ignorirajući rizik od širenja Covida-19. “Sad su se napokon probudili, ali za to im je trebao nered u koji smo zapali”.

VUČIĆ JE PROGLASIO IZVANREDNO STANJE: ‘Škole se najvjerojatnije do kraja godine više neće otvarati’; za kršenje mjera 3 godine zatvora

Na drugu stranu ulice

S više od 25 tisuća oboljelih i više od 1800 umrlih, stopa smrtnosti u Italiji kreće se oko sedam posto, što je dvostruko više od globalnog prosjeka. Burioni to objašnjava strukturom talijanskog društva u kojemu je više starijih i više socijalno aktivnih.

Sada je tomu došao kraj jer je u Italiji sve zatvoreno, a ljudima je rečeno da ne izlaze iz kuća. “Ne znamo kada će biti bolje. Situacija se još razvija. Radimo sve što moramo raditi i nadamo se da ćemo za koji dan vidjeti rezultate”, kaže Burioni. Naglašava da se potrebno pridržavati ograničenja, a ponekad je potrebno i više od toga. Odlazak na trčanje, primjerice, nije strogo zabranjen, “no sada uistinu za tim nema potrebe”.

A kako se on ponaša? “Ako vidim nekoga na nogostupu, prijeđem na drugu stranu ulice. Držim se na dva metra od ostalih i ne koristim javni prijevoz”. I premda je šef talijanske civilne zaštite Angelo Borrelli preporučio da se osobni kontakti reduciraju i u obitelji, Burioni kaže da je još uvijek ‘okej’ privinuti se uz nekoga u kući. “Ipak, nemojmo pretjerivati.”

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

ODGODA PLAĆANJA KREDITA? Ministar otkrio o kojim mjerama se razmišlja: ‘Radimo kao da idemo prema najgorem scenariju, ali…’