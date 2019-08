TALIJANSKI PREDSJEDNIK PRIJETI RASPUŠTANJEM PARLAMENTA: Dao je strankama novi rok za formiranje nove vlade, očekuje brzo rješenj

Jedino Mattarella može raspustiti parlament i on je jasno dao do znanja da će to učiniti ako se stranke ne uspiju dogovoriti o formiranju nove vlade

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella dao je političkim strankama novi rok do utorka za pokušaj formiranja nove vlade.

“U utorak ću održati nove konzultacije i donijeti potrebne odluke”, rekao je Mattarella i naglasio da je jedina mogućnost vlada koja će na temelju programa dobiti povjerenje parlamenta.

Traži rješenje krize u kratkom roku

“Kriza se mora riješiti jasnim odlukama i u kratkom roku “, rekao je Mattarella nakon dvodnevnih konzultacija s čelnicima stranaka koje je pozvao nakon što je u utorak pala vlada Lige i Pokreta pet zvijezda (M5S).

Mattarella želi strankama dati više vremena da vide mogu li formirati novu vladinu koaliciju koja bi imala većinu u parlamentu.

Premijer Giuseppe Conte dao je ostavku ovaj tjedan nakon što je lider krajnje desne Lige Matteo Salvini najavio prekid koalicije s M5S i pozvao na prijevremene izbore.

Izbori su jedini izlaz?

Mattarella je razgovarao s političkim čelnicima da vidi postoji li mogućnost da se formira vladajuća koalicija ili su izbori – moguće potkraj listopada – jedini izlaz iz ove situacije.

Jedino Mattarella može raspustiti parlament i on je jasno dao do znanja da će to učiniti ako se stranke ne uspiju dogovoriti o formiranju nove vlade.