TALIJANSKI LIJEČNIK OPISAO STRAHOTE IZ BOLNICA: ‘Slučajevi zaraze se doslovce množe. Odjel za hitne slučajeve je pred raspadom’

Liječnik iz bolnice u Bergamu opisao je svakodnevicu s kojom se suočava zajedno sa svojim kolegama pokušavajući spasiti živote oboljelih od koronavirusa

U dramatičnoj i dugoj objavi na Facebooku, doktor Daniele Macchini, liječnik na intenzivnom odjelu opće bolnice u Bergamu “Humanitas Gavazzeni e Catelli” iz prve ruke je prije četiri dana opisao kako izgleda njegova svakodnevica u borbi s koronavirusom u zemlji koja je druga po broju zaraženih na svijetu i epicentar zaraze u Europi. Dugo je razmišljao hoće li išta komentirati, no shvatio je da šutnja nije odgovor.

“Pokušat ću prenijeti ljudima što se događa u Bergamu u vrijeme epidemije koronavirusa. Jasno mi je da panika nije uvijek najbolje rješenje, no prođu me trnci kada vidim da ozbiljnost ove situacije ne dopire do ljudi.

I sam sam s nekim čuđenjem prošloga tjedna promatrao reorganizaciju čitave bolnice, kada još nije bilo tih razmjera oboljenja. Polako smo počeli prazniti odjele i oslobodili smo što više kreveta na intenzivnoj njezi kako bismo se mogli pripremiti za epidemiju. Hodnici su na početku bili prazni, a mnogi, uključujući i mene, nisu očekivali da bi nas mogla snaći neka ozbiljnija katastrofa.”

‘Bitke traju danju i noću’

“Točno se sjećam noćnog poziva prije tjedan dana kada sam čekao rezultate brisa i kada sam bio u panici zbog prvog mogućeg slučaja zaraze. A sada je situacija u najmanju ruku dramatična.

Rat s koronavirusom doslovno je u zadnoj fazi, a bitke traju danju i noću. Stalno gledam jadne ljude kako dolaze na hitnu pomoć. Daleko je to sve od komplikacija povezanih s običnom gripom. Može li mi netko objasniti koji virus gripe može uzrokovati ovakvu dramatičnu eskalaciju? Kod nas se događa epidemiološka katastrofa. Nema više kirurga, urologa, ortopeda. Svi smo postali dio jedinstvenog liječničkog tima koji se suočava s ovim tsunamijem.”

‘Svaki respirator poput zlata’

“Slučajevi zaraze se doslovce množe, imamo ih otprilike 15 do 20 dnevno. Rezultati brisa sada dolaze jedan za drugim: pozitivni, pozitivni, pozitivni. Odjel za hitne slučajeve je pred raspadom. Razlozi dolaska uvijek su isti: vrućica, poteškoće s disanjem, groznica i kašalj. Radiološki nalazi su također skoro pa identični: bilateralna pneumonija, bilateralna pneumonija, bilateralna pneumonija. I sve ih treba hospitalizirati.

Nekoga se intubira i ide na intenzivnu njegu. Za druge je prekasno… Svaki respirator postaje poput zlata. Osoblje je iscrpljeno. Liječnici premještaju krevete i prebacuju pacijente, umjesto medicinskih sestara primjenjuju terapije. Medicinske sestre su sa suzama u očima jer ne možemo sve spasiti. Na vitalnim parametrima nekoliko pacijenata odmah je jasna njihova sudbina. Nema više smjena, nema više sati. Društveni život nam je na čekanju. Više ne viđamo svoje obitelji iz straha da ćemo ih zaraziti. Neki od nas već su oboljeli, unatoč svoj zaštiti.”

‘U našim rukama su životi mnogih ljudi’

“Neki od naših kolega koji su zaraženi također imaju zaraženu rodbinu, a neki od njihovih rođaka već se bore za život. Dakle, budite strpljivi i oprezni, nemojte ići u kazališta, muzeje ili teretanu. Razmišljajte o bezbroj starijih ljudi koje biste mogli zaraziti i ubiti. Mi se trudimo biti korisni. I vi biste trebali učiniti isto: u našim rukama su životi mnogih ljudi”, napisao je Macchini i zamolio sve da podijele njegovu objavu koja je do danas skupila više od 16.000 lajkova.

