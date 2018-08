TALIJANSKA BANDA LOMILA KOSTI UTEZIMA: Nalazili dobrovoljce i dali im da biraju koju kost će im slomiti

U Italiji su uhićene dvije bande koje su ljudima po dogovoru lomile kosti radi prevare osiguranja.

Talijanska policija objavila je u srijedu da je razbila dvije bande koje su pronalazile dobrovoljce i lomile im kosti kako bi se naplatite od osiguranja. Kriminalci su pronalazili narkomane, alkoholičare ili ljude u novčanim poteškoćama koji su sudjelovali u navodnim prometnim nesrećama i dobivali odštetu od osiguravajućih kuća.

Policija je uhitila jedanaest osoba, uključujući medicinsku sestru koja je ozlijeđenima davala analgetike kada bi im članovi bande lomili kosti utezima za vježbanje. Zatim bi ih izbacivali pored ceste kod Palerma, gdje su navodne žrtve zvale hitnu pomoć i lagale da su doživjele nesreću.

Prevaranti su im obećavali 30 posto odštete, koja je dosezala i 150.000 eura i prepuštali im da sami izaberu koju će im kost slomiti.

No, u policiji kažu da su žrtve dobivale samo 50 do sto eura, čak i u slučajevima kada su zbog ozljeda završavali u invalidskim kolicima. Najgori slučaj dogodio se u siječnju 2017. kada je član bande nenamjerno ubio jednog Tunižanina kada mu je lomio kosti. No, ni to nije spriječilo prevarante da njegovo tijelo ostave uz cestu i zatraže novac od osiguranja.