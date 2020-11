TALAČKA KRIZA U UREDIMA GAMING DIVA: Zaposlenici Ubisofta u Montrealu pobjegli na krov i zabarikadirali vrata

U Montrealu je navodno u tijeku talačka kriza u zgradu računalne tvrtke Ubisoft. Policija je ogradila cijelu ulicu, javlja RT. Na terenu su i specijalne snage.

Lokalni mediji tvrde kako otmičari zahtijevaju otkupninu. Na terenu je desetak specijalaca, no ne zna se koliko je taoca oteto.

Građanima Montreala policija je savjetovala da izbjegavaju područje ulice Saint-Laurent i St-Vitaeur.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020