TALAČKA KRIZA U UKRAJINI: Naoružani napadač oteo minibus s 20 putnika: ‘Čuli su se pucnjevi, bus je oštećen’

Naoružani Ukrajinac u utorak oko 9:25 po lokalnom vremenu oteo je minibus i zatočio dvadesetak putnika u gradu Lutsku. Tamošnja policija otkrila je da je otmičar Maksim Plokhoi te da je navodno na društvenim mrežama stavljao statuse kojima je iskazivao nezadovoljstvo vlašću u Ukrajini.

Footage documenting a single burst of AK during the hostage situation in Lutsk, Ukraine. pic.twitter.com/50PZQ1vTK9

Navodno je napisao i knjigu “Filozofija kriminalca”, u kojoj opisuje kako ga ukrajinsko pravosuđe nastoji 15 godina ispraviti, ali da on sve više postaje ono što zaista jest.

#Ukraine An armed man on Tuesday seized a bus with around 20 hostages in the northwestern Ukrainian city of Lutsk, the regional police department said. #EXCLUSIVE pic.twitter.com/mpzAgGMZLp

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) July 21, 2020