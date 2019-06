TAKSIST ISTJERAO ŽENU IZ AUTA ZBOG AUTISTIČNOG SINA: ‘Takvo poniženje nisam nikad doživjela. Što vam je moje dijete učinilo’

Vozač Sarajevoj Taksija izbacio majku s autističnim djetetom van vozila

Jedna profesorica jučer je doživjela ponižavajuće iskustvo vozeći se u vozilu Sarajevo Taxija, pa je to što je doživjela podijelila na Facebooku. Naime, Zlatiborka Popov-Momčinović, sociologinja i politologinja na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, i majka autističnog djeteta vozila se sa sarajevskim taksistom koji ih je nakon vriska djeteta hladno izbacio iz vozila.

“Taksistu, što Vas je to moje dijete uvrijedilo, što je učinilo? Ono je dijete bez broja, još jedno od nebrojenih djeteta s autizmom i teškoćama kojima se prava rado i olako krše, a Vi bar imate broj i licencu, a on je izgleda nema. Kad smo ušli u Vaše cijenjeno vozilo, rekla sam da je dijete s autizmom. Žao mi je ako Vas je njegov vrisak poremetio u vožnji, a Vi ste profesionalac i do ovog susreta s Vama nisam nikad doživjela, ovakvo poniženje! Naprotiv, nailazila sam na razumijevanje i hvala tim nebrojenim profesionalcima i očevima. Susretala sam se sa divnim taksistima koji su govorili imam i ja dijete, ne brinite, gospođo!”, napisala je Zlatiborka, prenosi Radiosarajevo.ba.

“Bila je špica i Vi ste pravom i eto s mojim razumijevanjem nervozni, a zar nismo svi nervozni. Na Vašu preglasnu novokomponovanu glasnu muziku se nisam žalila”, piše Zlatiborka pa nastavlja opisivati negodnu situaciju. “Da li Vam je moje dijete oštetilo auto ili slično, malo je lupilo o prozor Vašeg auta, pa da ga izbacite na vjetru, a oblaci se spuštali nisko s prijetnjom još jednog pljuska! Ali, ovaj pljusak poniženja neću nikad zaboraviti, a nadam se ni drugi sugrađani i sugrađanke. Vožnja prekinuta je plaćena i dok ste po džepovima tražili marku kusur, i čekali podobne mušterije a već su bili na proširenju, nadam se eto da Vam se isplatilo i da će Vam se isplatiti!”

Isprika Sarajevo Taxija

Nakon pritužbe ponižene žene, priopćenjem je reagirao i Sarajevo Taxi. Ispričali su se, rekavši kako je riječ o mlađem i neiskusnom vozaču taksija koji do sada nije imao susrete s autističnim osobama, tako da nije znao kako reagirati. Također su najavili da su s njim obavili razgovor i da ga čeka disciplinski postupak.

“Riječ je o mlađem i neiskusnom taksi vozaču koji se do sada nije susretao sa osobama iz autističnog spektra, i nije znao kako da reagira u situacijama koje se mogu dogoditi i koje su se dešavale tokom vožnje, pa je iz čistog neznanja potpuno pogrešno postupio zbog čega mu je jako žao i iskreno se ispričava. Ovaj slučaj, nažalost prikazuje još jednom potrebu za boljom edukacijom društva o osobama iz autističnog spektra, i naročito potrebnom edukacijom za članove našeg udruženja.”

Da se ovakva situacija sa autističnim osobama ne ponovi, Sarajevo Taxi je također najavio da će potražiti pomoć od nadležnih institucija i organizacija kako bi napravili program edukacije za vozače. Iako će protiv vozača biti proveden disciplinski postupak te će biti kažnjen, kažu da im nije cilj puko kažnjavanje, već žele kroz edukacije postići da se to više ne dogodi.