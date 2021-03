TAJNOVITA BAZA U SAMOM SRCU AFRIKE: Američki špijuni u Nigeru imaju jasan cilj, a njihovo postrojenje raste i raste…

Najpoznatija, a po mnogima i najmoćnija obavještajna organizacija, američka CIA, nastavlja sa aktivnostima koje su slabo poznate širokoj javnosti. Iako je administracija predsjednika Joea Bidena ograničila zračne napade dronovima, zrakoplovna baza u Dirkou na sjeveru Nigera i dalje raste. Taj je objekt nastao 2018. godine u sklopu malog komercijalnog aerodroma te je služio za izviđanje aktivnosti u jugozapadnoj Libiji, ali i praćenje aktivnosti Al Kaide, Islamske države i drugih ekstremističkih skupina koje djeluju u Nigeru, Čadu i Maliju.

Nove satelitske snimke koje je objavio The New York Times, pokazuju kako je baza znatno proširena, pista znatno produljena, a mogu se vidjeti i letjelice poput borbenog drona MQ-9 Reaper ili zrakoplova za potporu u specijalnim operacijama U-28A

Bidenov savjetnik za Nacionalnu sigurnost, Jake Sullivan, 20. siječnja je uputio direktivu prema vojsci i CIA-i po kojima oni moraju dobiti dozvolu Bijele kuće za napad na terorističke organizacije u slabo razvijenim područjima gdje nema američkih kopnenih snaga, poput Somalije, Jemena i Libije. Za vrijeme Donalda Trumpa, vojska i CIA su, u skladu s okolnostima, same odlučivali hoće li napasti ili ne.

Another change: a significant expansion of the runway. In this timelapse you can see the changing airstrip from March 2018 to March 2021. Sentinel-2 imagery via @sentinel_hub pic.twitter.com/vdYyi92CVk

— Christoph Koettl (@ckoettl) March 8, 2021