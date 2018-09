TAJNA MISIJA CIA-E: Satelitske snimke američke baze u Sahari pokazivale su nešto čudno, a sada je otkriveno što se tamo zaista događa

Bivši američki predsjednik Obama ustručavao se od CIA-inih napada dronovima, no Trump je te napade proširio te se oni provode iz baze u Sahari

CIA je spremna voditi tajne napade dronovima protiv Al Kaide i pobunjenika Islamske države iz nove, proširene zračne baze smješene u srcu Sahare, koristeći žestoku upotrebu snaga koje su bile smanjene za Obamine administracije i obnovljene za predsjednika Donalda Trumpa, piše New York Times.

Krajem njegova drugog predsjedničkog mandata, Barack Obama tražio je, nakon što se pojavio zazor od previše vidljivih napada, od kojih su neki rezultirali smrću civila, da napadi dronovima budu pod nadzorom vojske.

Namjera iza tog poteza je, djelomično, povećati transparentnost napada u kojima su SAD odbijale priznati svoju ulogu. No sada CIA proširuje operacije dronovima, premještajući zračne snage u sjeveroistočni Niger, kako bi lovila islamske militante u južnoj Libiji, piše New York Times.

Proširena mala komercijalna zračna luka u Dirkou

Proširenje se odnosi i na ograničene, prikrivene misije Agencije u istočnom Afganistanu zbog napada u Pakistanu te u južnoj Saudijskoj Arabiji zbog napada u Jemenu. Nigerski i američki dužnosnici izjavili su da CIA upravlja letom dronova u misijama praćenja nekoliko mjeseci iz kutka male komercijalne zračne luke u Dirkou.

Snimke satelita pokazuju da je zračna luka značajno narasla od veljače, što uključuje nove vozne staze za taksije, zidove i sigurnosne punktove.

Jedan američki dužnosnik je rekao da dronovi još nisu bili korišteni u ubojitim misijama, ali će sasvim sigurno biti u bliskoj budućnosti, zbog rastuće prijetnje u južnoj Libiji. Dužnosnik je govorio za The New York Times o tajnim operacijama pod uvjetom da ostane anoniman.

Vojska nije koristila bazu Dirkou za misije dronova

CIA-in glasnogovornik Timothy Barrett odbio je komentirati te tvrdnje. Glasnogovornica Ministarstva obrane, bojnica Sheryll Kinkel je izjavila da je vojska zadržala bazu u zračnoj luci Dirkou nekoliko mjeseci, ali je nije koristila za misije dronovima.

Dronovi polijeću iz Dirkoua noću, tipično između 10 sati navečer i 4 sata ujutro, zujeći na vedrom, zvijezdanom nebu iznad pustinje. Reporter NYT-a vidio je sivu letjelicu, veličine dronova Predator, koji su dugački više od 8 metara, kako početkom kolovoza lete najmanje tri puta u razdoblju od šest dana.

Za razliku od malih putničkih zrakoplova koji ponekad povremeno slete u zračnu luku, dronovi nemaju trepereća svijetla koja bi najavljivala njihovu prisutnost, piše The New York Times.

U napadima dronovima pogibaju i civili

“Samo znam da su američki,” rekao je u intervjuu ministar unutarnjih poslova Nigera Mohamed Bazoum. Ponudio je još neke detalje o dronovima. Načelnik Dirkoua Boubakar Jerome izjavio je da dronovi pomažu poboljšati sigurnost naselja.

Obama je smanjio ubojitu ulogu CIA-e, ograničivši letove dronova, posebno u Jemenu. Neki napadi u Pakistanu i drugdje u kojem su slučajno pobijeni civili, koji su potaknuli bijes kod stranih diplomata i vojnih dužnosnika, bili su zaštićeni zbog CIA-ine tajnovitosti, piše The New York Times.

Pet napada dronovima ove godine

Međutim, CIA-in program nije u potpunosti ugašen diljem svijeta jer su se tome usprotivila agencija. Politika dronova je izmjenjena prošle godine, nakon što je Mike Pompeo, tadašnji CIA-in ravnatelj iznio uvjerljive argumente da su širi protuteroristički pokušaji bili nepotrebno ograničavani.

Vojna baza u Dirkou je već bila u pogonu i radila do vremena kad je Pompeo podnio ostavku na mjesto čelnika CIA-e u travnju, kako bi postao Trumpov ministar vanjskih poslova, piše The New York Times.

Pentagonovo zapovjedništvo u Africi je izvelo pet napada dronom ove godine protiv al Kaide i Islamske države u Libiji, uključujući onaj od prije dva tjedna. Vojska je lansirala dronove MQ-9 Reaper iz vojnih baza na Siciliji i u Niameyu, glavnom gradu Nigera koji se nalazi 1.287 kilometara jugozapadno od Dirkoua.

Blizu ozloglašenog raja za Al-Qaedu i druge ekstremiste

No CIA-Iina baza je stotinama kilometara bliža jugozapadnoj Libiji, ozloglašenom raju za Al Kaidu i ostale ekstremističke grupe koje tekođer djeluju u području Sahela koje se nalazi u dijelovima Nigera, Čada, Malija i Alžira.

Bliže je južnoj Libiji nego nova 705 milijuna kuna vrijedna baza za dronove u Agadezu, u Nigeru. Nalazi se 563 kilometara zapadno od Dirkoua, gdje Pentagon planira misije neoružanih dronova Reaper do početka sljedeće godine.

Još jedan američki dužnosnik je rekao da je CIA počela uređivati bazu u siječnju, poboljšavši nadzor nad područjem, djelomično kao odgovor na zasjedu prošle jeseni u drugom dijelu Nigera u kojoj su ubijena četiri pripadnika američkih trupa. Zračna luka Dirkou etiketirana je bazom Američkih zračnih snaga kao jamstvo, rekao je u povjerenju dužnosnik.

Francuska koristi dronove za nenaoružane izviđačke misije

CIA-ina opeacija u Dirkouu je opterećena s nekoliko političkih osjetljivosti s kojim se američka vojska suočava na svojim lokacijama, rekao je jedan bivši američki dužnosnik koji je uključen u projekt.

Čak i ako je tako, sigurnosni analitičari su rekli da nije jasno zašto SAD treba vojne i CIA-ine operacije dronovima na takvoj blizini kako bi se borila s pobunjenicima u Libiji. Francuska također upravlja dronovima iz Niameya, ali samo u nenaoružanim izviđačkim misijama, piše The New York Times.

CIA koristila bazu Dirkou za napade dronovima

Unatoč američkim opovrgavanjima, nigerski sigurnosni dužnosnik je izjavio kako je zaključio da je CIA još 25. srpnja poslala naoružane dronove iz baze Dirkou kako bi napali mete u Ubariju, u južnoj Libiji.

Glasnogovornik Afričkog zapovjedništva, bojnik Karl Wiest izjavio je da vojska nije izvela napad na Ubari. Ubari je na istom području gdje je američka vojska u ožujku lansirala svoj prvi napad dronovima na militante Al Qaede u južnoj Libiji.

Nalazi se na sjecištu snažnih kriminalnih i džihadističkih struja koje su preplavile Libiju proteklih godina. Otprilike jednako udaljen od libijske granice s Nigerom, Čadom i Alžirom, područje je u kojem je polunomadsko stanovništvo blisko uključeno u krijumčarenje oružja, droge i migranata preko pustinja južne Libije koje ne kontrolira ni jedna država.

Neki ušli u savez s islamskim milicijama

Neki stanovnici ušli su u savez s islamskim milicijama, uključujući al KAidu islamskog Magreba, koja djeluje širom Alžira, Malija, Nigera i Libije. Dirkou, koji se nalazi na sjeveroistoku Nigera, je naselje u oazi od nekoliko tisuća ljudi u golemoj pustinji, okruženoj malim planinskim lancem.

Stoljećima je bio ključna tranzitna točka pri prelaženju Sahare. Pomogao je olakšajući uspon islama u Zapadnoj Africi u 9. stoljeću, te je pružao gostoprimstvo karavanama soli iz susjednog naselja Bilma, piše NYT.

Postavljeno pet obrambenih pozicija oko baze

Dronovi koji se nalaze u Dirkouu su bučni, te njihovo zujanje utapa se u meketanju koza i kukurikanju pijetlova. “Onemogućuju me u spavanju,” rekao je 45-godišnji Ajimi Koddo, bivši krijumčar migranata. “Moraju otići odavde. Ulaze u naša sela i suviše nas smetaju.”

Pet obrambenih pozicija je postavljeno oko zračne luke te se čine kao spoj novih sigurnosnih vrata i kontrolne točke te šire zračne luke. Nije prvi put da je Washington pronošao interes u malenoj bazi u Dirkouu. Kasnih 1980-ih sad je potrošio 3,2 milijuna dolara na obnovu piste zračne luke, u pokušaju da se nigersku vladu potakne na otpor Gadafiju, tadašnjem libijskom vođi.

Obuka posebnog protuterorističkog bataljuna

Nigerski sigurnosni dužnosnik je izjavio da su ranije ove godine deseci američkih zelenih beretki smješteni u Dirkou, u bazu odvojenu od CIA-ine, radi obuke posebnog protuterorističkog bataljuna sastavljenog od lokalnih snaga. Ti su savjetnici otišli prije tri mjeseca, rekao je dužnosnik.

Nije vjerojatno da će se ubrzo vratiti. Pentagon razmišla o povlačenju gotovo svih američkih komandosa iz Nigera u trenutku prisjećanja na ubojitu listopadsku zasjedu u kojoj su ubijena četvorica američkih vojnika.